विवियन रिचर्ड्स नहीं, टेस्‍ट में नंबर-4 पर यह बल्लेबाज है विश्व क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ, रिकी पोंटिंग ने बताया

Who is No. 4 Test batsmen of all-time: पोंटिंग को कई सारे विकल्प दिए गए जिसमें विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, जो रूट  और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज शामिल थे

विवियन रिचर्ड्स नहीं, टेस्‍ट में नंबर-4 पर यह बल्लेबाज है विश्व क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ, रिकी पोंटिंग ने बताया
Ricky Ponting on Who is No. 4 Test batsmen of all-time
  • रिकी पोंटिंग ने टेस्ट क्रिकेट में नंबर चार के लिए सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में स्टीव स्मिथ को चुना है
  • पोंटिंग ने रिचर्ड्स, लारा, तेंदुलकर, जो रूट और विराट कोहली जैसे विकल्पों में स्मिथ को श्रेष्ठ माना है
  • सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट में नंबर चार पर सबसे ज्यादा १५,९२१ रन बनाए हैं, जो इस स्थिति का रिकॉर्ड है
Ricky Ponting on No. 4 Test batsmen of all-time: रिकी पोंटिंग ने उस बल्लेबाज का चुनाव किया है जिसे वो टेस्ट क्रिकेट में नंबर 4 का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज मानते हैं. स्काई क्रिकेट पर बात करते हुए पोंटिंग ने उस बल्लेबाज का चुनाव किया है. पोंटिंग को कई सारे विकल्प दिए गए जिसमें विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, जो रूट  और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज शामिल थे. लेकिन ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान ने स्टीव स्मिथ को टेस्ट में नंबर 4 का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज करार दिया है. पोंटिंग ने स्मिथ को इन सभी बल्लेबाजों से बेहतर आंका है. 

टेस्ट में नंबर 4 पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. तेंदुलकर ने 15921 रन इस नंबर पर बनाए हैं. इसके बाद दूसरे नंबर पर  महेला जयवर्धने के नाम है. श्रीलंका के इस बल्लेबाज ने नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 11814  रन बनाए हैं. वहीं, तीसरे नंबर पर जैक कैलिस हैं, कैलिस ने 13289 रन नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए ठोके हैं. इसके बाद नंबर आता है. जो रूट का, रूट ने नंबर 4 पर 13551 रन बनाए हैं.

वहीं, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 9230 रन बनाने में सफलता हासिल की थी. ब्रायन लारा ने नंबर 4 बल्लेबाजी क्रम पर 11953 रन बनाए हैं. स्टीव स्मिथ  की बात की  जाए तो इस बल्लेबाज ने नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए अबतक 6668 रन बनाए हैं. जिसमें 23 शतक शामिल है. 

एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया. टेस्ट मैच में मिचेल स्टार्क 10 विकेट लिए, स्टार्क को उनकी बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. 

Ricky Ponting, Cricket, Australia Vs England Ashes 2025-26, Steven Peter Devereux Smith
