IND vs SA: कुलदीप यादव का टेस्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बने, हैरत में विश्व क्रिकेट

Kuldeep Yadav record: गुवाहटी टेस्ट मैच में कुलदीप यादव ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. ऐसा कर कुलदीप टेस्ट के बेस्ट स्पिनर बन गए हैं.

IND vs SA: कुलदीप यादव का टेस्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बने, हैरत में विश्व क्रिकेट
Kuldeep Yadav record in Test: कुलदीप यादव का तहलका
  • कुलदीप यादव ने टेस्ट 50 या उससे अधिक विकेट लेने वाले स्पिनरों में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट हासिल किया है
  • उन्होंने मात्र 31 पारियों में 36 के स्ट्राइक रेट से कुल 75 विकेट लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है
  • कुलदीप ने पूर्व इंग्लिश स्पिनर जॉन ब्रिग्स के 45 के स्ट्राइक रेट रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है
Kuldeep Yadav, IND vs SA: गुवाहटी टेस्ट मैच में कुलदीप यादव ने अबतक तीन विकेट लिए हैं तीन वनकेट लेकर कुलदीप ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है. कुलदीप यादव अब टेस्ट क्रिकेट में 50 या उससे ज़्यादा विकेट लेने वाले सभी स्पिनरों में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रखने वाले स्पिनर बन गए हैं. उन्होंने सिर्फ़ 31 इनिंग्स में 36 के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से 75 विकेट लिए हैं. ऐसा कर कुलदीप यादव ने पूर्व इंग्लिश स्पिनर जॉन ब्रिग्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. कुलदीप ने 49 पारी में 45 के स्ट्राइक रेट से 118 विकेट लिए हैं. यह माइलस्टोन कुलदीप की बढ़ती काबिलियत और भारतीय टेस्ट टीम में उनके कीमती योगदान को दिखाता है.

टेस्ट में बतौर स्पिनर सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट (कम से कम 50 विकेट)
36.4 - कुलदीप यादव (IND)
45.1 - जॉनी ब्रिग्स (ENG)
45.4 - कॉलिन ब्लाइथ (ENG)
46.6 - अक्षर पटेल (IND)
47.2 - साइमन हार्मर (SA)

टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट स्ट्राइक रेट वाले स्पिनर बन रचा इतिहास

कुलदीप ने पहली पारी में अबतक तीन विकेट निकाले हैं. भारतीय स्पिनर ने अबतक 31 पारियों में 36.7 के सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ 75 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया है. दूसरी ओर टेस्ट मैच की बात करें तो ये खबर लिखे जाने तक साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में अबतक 316 रन 6 विकेट पर बना लिए हैं. मुथुसामी 56 और वैरेन 38 रन बनाकर नाबाद हैं. 

बता दें कि गुवाहटी टेस्ट मैच में  भारत ने अपनी अंतिम एकादश में दो बदलाव किए हैं. गिल के स्थान पर साई सुदर्शन और अक्षर पटेल की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में लिया गया है. दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 30 रन से जीत दर्ज करने वाली अपनी टीम में एक बदलाव करके कोर्बिन बॉस की जगह सेनुरन मुथुसामी को अपनी अंतिम एकादश में शामिल किया है.

