विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA 1st Test: जडेजा से लेकर वेरिन तक, कोलकाता टेस्ट में दोनों टीमों की तरफ से होगी रिकॉर्ड की बौछार

India vs South Africa, 1st Test 2025: कोलकाता टेस्ट के दौरान भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों टीमों की तरफ से कई खिलाड़ियों के पास कुछ खास उपलब्धियां हासिल करने का सुनहरा मौका रहेगा. जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

Read Time: 2 mins
Share
IND vs SA 1st Test: जडेजा से लेकर वेरिन तक, कोलकाता टेस्ट में दोनों टीमों की तरफ से होगी रिकॉर्ड की बौछार
South Africa vs India
  • भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू होगा
  • दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर काइल वेरिन को पांच विकेट लेने पर टेस्ट क्रिकेट में सौ विकेट पूरे करने का मौका मिलेगा
  • रवींद्र जडेजा को 10 रन बनाने पर 300 से अधिक विकेट और 4000 से ज्यादा रन पूरे करने का मौका मिलेगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India vs South Africa, 1st Test 2025: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त होने के बेहद करीब है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जानें वाले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज आज (14नवंबर 2025) से हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता स्थित ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच के दौरान दोनों टीमों टीमों की तरफ से कई खिलाड़ियों के पास कुछ खास उपलब्धियां हासिल करने का सुनहरा मौका रहेगा. जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

काइल वेरिन

अफ्रीकी विकेट कीपर खिलाड़ी काइल वेरिन अगर कोलकाता टेस्ट में विकेट के पीछे पांच शिकार करने में कामयाब हो जाते हैं तो वह दक्षिण अफ्रीका की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 100 शिकार करने वाले पांचवें विकेट कीपर खिलाड़ी बन जाएंगे.

रवींद्र जडेजा

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा कोलकाता टेस्ट में 10 रन बनाने में कामयाब होते हैं तो वह टेस्ट क्रिकेट में 300+ विकेट और 4000 या 4000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के चौथे ऑलराउंडर बन जाएंगे.

शुभमन गिल और टेम्बा बावुमा

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कप्तान के तौर पर पिछले सात मुकाबलों में केवल 1 बार टॉस जीता है, जबकि अफ्रीकी टीम ने भारतीय दौरे पर अपने पिछले सात टेस्ट मैचों में एक बार भी टॉस नहीं जीता है. कोलकाता टेस्ट में किसी एक टीम की किस्मत तो आज चमकने वाली है.

कोलकाता टेस्ट के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत: 1 यशस्वी जायसवाल, 2 केएल राहुल, 3 बी साई सुदर्शन, 4 शुभमन गिल (कप्तान), 5 ऋषभ पंत (विकेटकीपर), 6 ध्रुव जुरेल, 7 रवींद्र जड़ेजा, 8 वाशिंगटन सुंदर, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह और 11 मोहम्मद सिराज.

दक्षिण अफ्रीका: 1 एडेन मार्कराम, 2 रयान रिकेलटन, 3 ट्रिस्टन स्टब्स, 4 टोनी डी जोरजी, 5 टेम्बा बावुमा (कप्तान), 6 काइल वेरिन (विकेटकीपर), 7 सेनुरन मुथुसामी, 8 साइमन हार्मर, 9 मार्को जानसन, 10 केशव महाराज और 11 कगिसो रबाडा.

यह भी पढ़ें- आखिर कब तक करोगे नजरअंदाज? एक बार फिर भारतीय स्टार ने शतक ठोक चयनकर्ताओं को नींद से जगाया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, South Africa, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now