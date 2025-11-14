IND vs SA 1st Test: जडेजा से लेकर वेरिन तक, कोलकाता टेस्ट में दोनों टीमों की तरफ से होगी रिकॉर्ड की बौछार

India vs South Africa, 1st Test 2025: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त होने के बेहद करीब है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जानें वाले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज आज (14नवंबर 2025) से हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता स्थित ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच के दौरान दोनों टीमों टीमों की तरफ से कई खिलाड़ियों के पास कुछ खास उपलब्धियां हासिल करने का सुनहरा मौका रहेगा. जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

काइल वेरिन

अफ्रीकी विकेट कीपर खिलाड़ी काइल वेरिन अगर कोलकाता टेस्ट में विकेट के पीछे पांच शिकार करने में कामयाब हो जाते हैं तो वह दक्षिण अफ्रीका की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 100 शिकार करने वाले पांचवें विकेट कीपर खिलाड़ी बन जाएंगे.

रवींद्र जडेजा

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा कोलकाता टेस्ट में 10 रन बनाने में कामयाब होते हैं तो वह टेस्ट क्रिकेट में 300+ विकेट और 4000 या 4000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के चौथे ऑलराउंडर बन जाएंगे.

शुभमन गिल और टेम्बा बावुमा

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कप्तान के तौर पर पिछले सात मुकाबलों में केवल 1 बार टॉस जीता है, जबकि अफ्रीकी टीम ने भारतीय दौरे पर अपने पिछले सात टेस्ट मैचों में एक बार भी टॉस नहीं जीता है. कोलकाता टेस्ट में किसी एक टीम की किस्मत तो आज चमकने वाली है.

कोलकाता टेस्ट के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत: 1 यशस्वी जायसवाल, 2 केएल राहुल, 3 बी साई सुदर्शन, 4 शुभमन गिल (कप्तान), 5 ऋषभ पंत (विकेटकीपर), 6 ध्रुव जुरेल, 7 रवींद्र जड़ेजा, 8 वाशिंगटन सुंदर, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह और 11 मोहम्मद सिराज.

दक्षिण अफ्रीका: 1 एडेन मार्कराम, 2 रयान रिकेलटन, 3 ट्रिस्टन स्टब्स, 4 टोनी डी जोरजी, 5 टेम्बा बावुमा (कप्तान), 6 काइल वेरिन (विकेटकीपर), 7 सेनुरन मुथुसामी, 8 साइमन हार्मर, 9 मार्को जानसन, 10 केशव महाराज और 11 कगिसो रबाडा.

