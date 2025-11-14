आखिर कब तक करोगे नजरअंदाज? एक बार फिर भारतीय स्टार ने शतक ठोक चयनकर्ताओं को नींद से जगाया

Ruturaj Gaikwad, India A vs South Africa A: भारतीय टीम में जगह बनाने का लिए युवाओं के बीच होड़ मची हुई है. खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर टीम में जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं. भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए चल रही रस्सा कस्सी के बीच एक अनऑफिशियल वनडे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. टीम इंडिया के होनहार खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले अनऑफिशियल वनडे में शतक जड़ हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है. यही नहीं उम्मीद जताई जा रही है कि अगर उनका ऐसा ही प्रदर्शन लगातार रहा तो वह जल्द ही भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं.

गायकवाड़ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अनऑफिशियल वनडे में खेली ठोस पारी

मौजूदा समय में दक्षिण अफ्रीका की 'ए' टीम भारतीय दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच अनऑफिशियल वनडे सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 13 नवंबर को राजकोट में खेला गया. जहां भारतीय 'ए' टीम 3 गेंद शेष रहते 4 विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ रहे. जिन्होंने पारी का आगाज करते हुए 129 गेंद में 90.69 की स्ट्राइक रेट से 117 रन की सर्वाधिक शतकीय पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 12 खूबसूरत चौके देखने को मिले.

भारतीय टीम को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो राजकोट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की 'ए' टीम 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 285 रन बनाने में कामयाब हुई थी. 7वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए डेलानो पोटगीटर सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 105 गेंद में 90 रन की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा 6वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए डायन फॉरेस्टर ने 83 गेंद में 77, जबकि 8वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए ब्योर्न फोर्टुइन ने 56 गेंदों में 59 रनों का योगदान दिया.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 286 रनों के लक्ष्य को भारतीय 'ए' टीम ने 49.3 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. पारी का आगाज करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने 129 गेंद में 117 रन की सर्वाधिक शतकीय पारी खेली. उनके अलावा कप्तान तिलक वर्मा ने 58 गेंद में 39, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी ने 26 गेंदों में 37 रनों का योगदान दिया.

यह भी पढ़ें- IPL 2026: मुंबई इंडियंस को मिला मिडिल आर्डर का तूफानी बल्लेबाज, ट्रेड के माध्यम से फाइनल हुई डील