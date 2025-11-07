'मैं सूर्या की 10 गेंदों में 20 रन की पारी से खुश हूं', सूर्यकुमार यादव की इस छोटी पारी से भी खुश क्यों हैं अश्विन?

Ravichandran Ashwin, India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला बीते कल (6 नवंबर 2025) कैरारा में खेला गया. जहां भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी के दौरान काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे. मगर मिली शुरुआत को वह बड़ी पारी में तब्दील कर पाते उससे पहले आउट हो गए. जिसके बाद कई लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं तो कई लोगों ने उनका सपोर्ट किया है. भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने तो उनके इस खेल की काफी सराहना की है और वह उनकी इस छोटी मगर विस्फोटक पारी से काफी खुश हैं.

चौथे टी20 मुकाबले के संपन्न होने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अश्विन ने सूर्यकुमार यादव की समय पर खेली गई पारी की सराहना करते हुए कहा, 'सूर्यकुमार यादव की तरफ से 10 गेंदों में 20 रन बनाना बेहद मूल्यवान रहा. मुझे हमेशा लगता है कि टी20 क्रिकेट में 200 की स्ट्राइक रेट से 10 गेंदों में 20 रन बनाना ज्यादा मूल्यवान है. आज भी अभिषेक और शुभमन गिल ने ओपनिंग में अच्छी साझेदारी की थी. इसलिए सूर्या मैदान में आए और पारी को गति प्रदान की. मुझे हमेशा लगता है कि टी20 मैचों में 10 गेंदों पर 20 रन बनाना 125, 120 या 130 से कम की स्ट्राइक रेट से कहीं ज्यादा मूल्यवान है, जब तक कि आप लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'लक्ष्य का पीछा करते हुए अगर खिलाड़ी पूरी ताकत से रन बना रहे हैं तो दूसरी तरफ आपको दोहरी रणनीति अपनानी होगी. विकेट को देखते हुए सभी को लग रहा था कि 160 अच्छा स्कोर है. शुभमन ने जिस तरह से पारी को गति दी, उन्हें वैसे ही खेलना था और मैदान में उन्होंने वही किया. इसलिए यहां उनको श्रेय दिया जाना चाहिए. लेकिन मैं सूर्या की 10 गेंदों में 20 रनों की पारी से ज्यादा खुश हूं. मैदान में वो जो कर सकते थे. उन्होंने किया.'

यह भी पढ़ें- ग्लेन मैक्सवेल के लिए खौफ बना ये भारतीय गेंदबाज, सबसे ज्यादा बार T20 में बनाए हैं शिकार