रवि शास्त्री और गौतम गंभीर आमने-सामने: ‘अगर ये मेरे साथ होता तो मैं..’ 

Ravi Shastri vs Gautam Gambhir on Virat Kohli-Rohit Sharma: पूर्व भारतीय कप्तान और कोच रवि शास्त्री ने क्रिकेट की भाषा में टीम मैनेजमेंट और कोच गौतम गंभीर के धागे खोल दिये हैं. ‘प्रभात खबर' को दिये गये एक विस्फ़ोटक इंटरव्यू में टीम मैनेजमेंट और खासकर सीधा कोच गौतम गंभीर पर निशाना साधा है. रवि शास्त्री ने खुलकर बयान दिया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के खिलाफ गेम हो रहा है और ये भारतीय क्रिकेट के ले सही नहीं है. एक बार गौतम गंभीर ने भी रवि शास्त्री को लेकर तीखे बयान दिये थे अब शास्त्री ने पलटवार किया है.

शास्त्री की सीधी चेतवानी

‘प्रभात ख़बर' के साथ किये पोडकास्ट के एक हिस्से में साफ़ तौर पर भारतीय क्रिकेट के मौजूदा हालात से नाखुश नज़र आते हैं. शास्त्री ने इस बात को लेकर तो सवाल उठाया ही कि जिस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ बर्ताव किया जा रहा, वो ठीक नहीं. पूर्व कप्तान शास्त्री कोच के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये रवैया ऐसा है कि, “हर मैच जीतना है. नहीं जीते तो बंदूक तुम्हारी तरफ़.”

शास्त्री ये भी कहते हैं, “अगर मेरे साथ होता तो मैं पहला रेसपॉन्सिबिलिटी (ज़िम्मेदारी लेता). हमें (टीम पर) गर्व होना चाहिए. दिल दुखना चाहिए कि हम हारे हैं..” कोच शास्त्री ये भी नसीहत देते हुए दिखते हैं, “आपको सोचना चाहिए कि कैसे कमबैक करें? शास्त्री कहते हैं कि बजाए ये सोचने कि कैसे कमबैक करें, आप ये सोच रहे हैं कि कहां फंस गया मैं. ये बर्डन है. जबकि, दबाव सब पर होता है. क्रिकेट 90% माइंड में होता है.”

शास्त्री ये भी कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका इसलिए जीती, क्योंकि वो टीम की तरह खेली. ज़ाहिर तौर पर शास्त्री ने टीम मैनेजमेंट और खासतौर पर कोच गौतम गंभीर को आड़े हाथों लिया है.

शास्त्री के खिलाफ गंभीर का पुराना बयान वायरल

गौतम गंभीर का वरिष्ठ पत्रकार विमल कुमार को दिया गया एक पुराना बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो रवि शास्त्री के दावों को लेकर भड़कते और उनका मज़ाक उड़ाते दिखाई दे रहे हैं. गंभीर कहते हैं, “जब आप खुद कुछ नहीं जीते होते हैं तो आपको लगता है कि आपकी ही टीम सबसे अच्छी टीम है. क्योंकि वो खुद तो एक वर्ल्ड सीरीज़ में ऑडी जीते थे.. उसके अलावा मुझे तो याद नहीं कि वो कुछ और जीते. रवि शास्त्री इंडिया से बाहर कुछ नहीं जीते.”

गौतम गंभीर ने 1985 की बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ़ क्रिकेट टूर्नामेंट का ज़िक्र तो किया जिसमें चैंपियन ऑफ़ चैंपियंस बने थे जिसके लिए उन्हें ‘ऑडी 100' गाड़ी से नवाज़ा गया था. लेकिन शास्त्री का बयान उनके तीखे बयान पर पलटवार के तौर पर भी देखा जा रहा है. बात निकली है तो दूर तलक जाएगी.