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पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल, पूर्व स्टार ने मोहसिन नकवी की अगुवाई वाली PCB को बताया '70 साल का सबसे खराब बोर्ड

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे मौजूद पाकिस्तान को लीड्स में इंग्लैंड के हाथों एक पारी और 103 रनों से और लॉर्ड्स में दूसरा टेस्ट 194 रनों से हार का सामना करना पड़ा.

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पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल, पूर्व स्टार ने मोहसिन नकवी की अगुवाई वाली PCB को बताया '70 साल का सबसे खराब बोर्ड
पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल, मोहसिन नक़वी की PCB पर पूर्व कप्तान ने साधा निशाना

Mohsin Naqvi-Led PCB Labelled 'Worst Board In 70 Years:  इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के बाद, पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज राशिद लतीफ ने मोहसिन नकवी की अगुवाई वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर निशाना साधा है जियो टीवी से बात करते हुए, लतीफ ने नकवी, PCB, टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि 7 दशक से भी ज्यादा समय पहले पाकिस्तान क्रिकेट की शुरुआत के बाद से यह सबसे खराब ग्रुप है. उनकी यह कमेंट लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान की 194 रनों से हार के बाद आई है, जिसके कारण टीम तीन मैचों की सीरीज हार गई, जबकि अभी एक मैच बाकी है.

हालांकि करई दिग्गजों ने हार के लिए टीम को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन लतीफ का कहना है कि असल समस्या पीसीबी लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टरों के साथ है. लतीफ ने कहा, "हर कोई पाकिस्तान टीम के बारे में बात कर रहा है और यह कह रहा है कि यह पिछले 50 सालों में सबसे खराब टूरिंग टीम रही है. लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि मौजूदा बोर्ड पिछले 70 सालों में सबसे खराब बोर्ड है. कोई भी सबसे खराब सिलेक्शन कमेटी और कोचों के बारे में बात नहीं कर रहा है"

लतीफ ने पाकिस्तान के लगातार खराब नतीजों के लिए मोहसिन नकवी की लीडरशिप को भी जिम्मेदार ठहराया. नकवी पाकिस्तान के संघीय गृह मंत्री भी हैं. उन्होंने आगे कहा, "अगर आप इन सभी मुद्दों को एक साथ देखें, तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा.आपको पता चल जाएगा कि इस टीम को किसने बर्बाद किया है. अब आप लगातार हार रहे हैं. यह सबसे खराब क्रिकेट बोर्ड है, यह एक सच्चाई है."

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