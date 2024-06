T20 WC 2024: "हमारे पास किसी भी टीम को...", हार के बाद भी जमकर गरजे राशिद खान, बयान ने विश्व क्रिकेट में मचाई हलचल

Rashid Khan After Lose Semifinal vs SA T20 WC 2024: दक्षिण अफ्रीका ने टी20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को नौ विकेट से हराकर पहली बार फाइनल (SA First Tome ever in Final of T20 WC 2024) में प्रवेश कर लिया है. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए अफगानिस्तान को टी20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में मात्र 56 रन पर आउट कर दिया. मार्को जेनसन ने 16 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि कैगिसो रबाडा ने 14 और एनरिच नॉर्किया ने सात रन देकर दो दो विकेट चटकाये. वहीं पावरप्ले के भीतर अफगानिस्तान का स्कोर पांच विकेट पर 28 रन था और पूरी टीम 11.5 ओवर में आउट हो गई. अफगानिस्तान का पहली बार विश्व कप फाइनल खेलने का सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया. दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने तो कहर बरपाया ही, अफगानिस्तान के बल्लेबाज भी गलतियां करते चले गए.

पहले बल्लेबाज़ी करते हुए अफगानिस्तान ने अफ्रीका के सामने मात्र 56 रनों का लक्ष्य रखा जिसके जिसके जवाब में अफ्रीका ने 9 विकेट शेष रहते हुए मुकबला जीत लिया, इससे पहले ही स्कोर बोर्ड पर अपनी टीम के द्वारा अफ्रीका को दिए गए लक्ष्य से राशिद खान (Rashid Khan emotional after lose vs SA in Semifinal) चिंतित दिखे और मैच के दौरान वो जोनाथन ट्रॉट के साथ सर पे हाथ रखे भी खड़े दिखे.

हार के बाद भावुक हुए राशिद खान

एक टीम के तौर पर हमारे लिए यह बहुत मुश्किल था. हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन परिस्थितियों ने हमें वह करने की इजाजत नहीं दी जो हम करना चाहते थे. टी20 क्रिकेट ऐसा ही है, आपको सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए. मुझे लगता है कि उन्होंने वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की. मुझे लगता है कि हमें इस टूर्नामेंट में अच्छी सफलता मिली क्योंकि तेज गेंदबाजों ने वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की, आपको अच्छी शुरुआत की जरूरत होती है. मुझे लगता है कि हम मुजीब की चोट के कारण बदकिस्मत रहे, लेकिन हमारे तेज गेंदबाजों और यहां तक ​​कि नबी ने नई गेंद से शानदार गेंदबाजी की. इससे स्पिनरों के तौर पर हमारा काम आसान हो गया.

हमने इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाया. हम सेमीफाइनल खेलना और अफ्रीका जैसी शीर्ष टीम से हारना स्वीकार करेंगे. यह हमारे लिए सिर्फ शुरुआत है, हमारे पास किसी भी टीम को हराने का आत्मविश्वास और विश्वास है. हमें बस अपनी प्रक्रिया को जारी रखने की जरूरत है. यह हमारे लिए सीखने का एक शानदार अनुभव रहा है. हम प्रतियोगिता से जो सीखते हैं, वह है आत्मविश्वास. हम जानते हैं कि हमारे पास कौशल है, यह सिर्फ कठिन परिस्थितियों, दबाव की स्थिति को संभालने के बारे में है. कुछ काम करने की जरूरत है, खासकर मध्य क्रम में पारी को आगे बढ़ाने के लिए. जैसा कि मैंने कहा, हमारी टीम के लिए यह हमेशा सीखने वाली बात है और हमने अब तक अच्छे परिणाम हासिल किए हैं, लेकिन हमें और अधिक कड़ी मेहनत करनी होगी, खासकर बल्लेबाजी विभाग में.