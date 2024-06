Aiden Markram: 'फाइनल तो हमारे लिए...', अफगानिस्तान को रौंदने के बाद अफ्रीकी कप्तान एडन मार्क्रम का बड़ा ऐलान

Aiden Markram on T20 WC 2024 Final after beat Afghanistan: अपने जांबाज प्रदर्शन से सभी का दिल जीतने वाले अफगानिस्तान टीम का टी20 विश्व कप फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया जब दक्षिण अफ्रीका ने अपने पर लगा ‘चोकर्स' का ठप्पा हटाते हुए उसे नौ विकेट से हराकर पहली बार फाइनल मुकाबले में जगह बनाई. अब दक्षिण अफ्रीका का सामना शनिवार को फाइनल में भारत या इंग्लैंड से होगा. इस हार के बावजूद हालांकि अफगान टीम फक्र के साथ सिर ऊंचा करके स्वदेश लौटेगी जिसने अपने जुझारू प्रदर्शन से पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया है. दक्षिण अफ्रीका ने बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए अफगानिस्तान को मात्र 56 रन पर आउट कर दिया.

South Africa are through to their first Men's #T20WorldCup Final 🙌 pic.twitter.com/KwPr74MUJc