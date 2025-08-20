Rashid Khan: राशिद खान ने बताया कौन है मौजूदा समय का बेस्ट टी20 स्पिनर, VIDEO

Rashid Khan: मौजूदा समय में एक से बढ़कर एक स्पिनर हैं. मगर लोगों का सवाल रहता है कि बेस्ट स्पिनर कौन है. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर राशिद खान ने दिया है. cricinfohindi की तरफ से 26 वर्षीय स्पिनर का एक वीडियो साझा किया गया है. जहां उनसे पूछा गया कि मौजूदा समय का बेस्ट टी20 स्पिनर कौन है? सवाल में दो जवाब सुझाए गए. जिसमें टीम इंडिया से बाहर चल रहे युजवेंद्र चहल और पाकिस्तानी स्पिनर इमाद वसीम का नाम शामिल था. जहां राशिद ने चहल का चुनाव किया गया.

इसके पश्चात चहल और एडम जम्पा के बीच में उन्हें एक स्पिनर का चुनाव करने के लिए कहा गया. जहां उन्होंने एक बार फिर से चहल का चुनाव किया. इसके बाद चहल की भिड़त आदिल रशीद से हुई. जहां राशिद ने फिर से चहल के ऊपर भरोसा जताया.

तीन खिलाड़ियों के बाद जब राशिद से पूछा गया कि आप युजवेंद्र चहल और वरुण चक्रवर्ती में से किसका चुनाव करेंगे, तो यहां उन्होंने फिर से चहल का ही नाम लिया. अगली भिड़ंत उनकी अकील हुसैन से थी. जहां राशिद चहल के साथ ही आगे बढ़े.

फिर उन्हें चहल और अक्षर पटेल में से एक का चुनाव करने के लिए कहा गया. राशिद खान फिर भी नहीं बदले और भारतीय स्पिनर के साथ ही आगे बढ़े.

इस खिलाड़ियों के बाद जब चहल की तुलना इमरान ताहिर के साथ की गई तो राशिद ने आखिरकार अपना विचार बदल लिया. उन्होंने ताहिर के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया.

अगला मुकाबला इमरान ताहिर और शादाब खान के बीच था. जहां राशिद खान ने बिना किसी हिचक के इमरान ताहिर का चुनाव किया. इसके बाद ताहिर और मुजीब उर रहमान की भिड़ंत हुई. जहां राशिद ने अपने हमवतन खिलाड़ी के बजाय अफ्रीकी दिग्गज पर भरोसा जताया.

इन मुकाबलों के बाद जब उनसे इमरान ताहिर और सुनील नरेन में से एक खिलाड़ी का चुनाव करने को कहा गया तो उन्होंने ताहिर को छोड़ नरेन के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया.

सुनील नरेन और शाकिब अल हसन में उन्होंने नरेन का चुनाव किया. फिर मुकाबला हुआ नरेन और तबरेज शम्सी के बीच. यहां भी उन्होंने नरेन का ही चुनाव किया. अगली भिड़ंत नरेन और वानिंदु हसरंगा के बीच थी. जहां उन्होंने नरेन के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला लिया.

इन मुकाबलों के बाद बारी थी मौजूदा समय के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर के चुनाव की. भिड़ंत थी नरेन और खुद राशिद खान के बीच. यहां उन्होंने स्वयं का चुनाव किया. इस प्रकार अफगान स्पिनर ने बताया कि वह स्वयं मौजूदा समय के बेस्ट टी20 स्पिनर हैं.

