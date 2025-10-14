‘पाकिस्तान और तालिबान में अभी कोई संबंध नहीं, कभी भी दोबारा शुरू हो सकती है जंग’: पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा

पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शासन करने वाले तालिबान के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है. दोनों देशों के बीच सीमापार हिंसक संघर्ष के बीच अब जुबानी जंग चल रही है और दोनों मान रहे हैं कि यह संघर्ष फिर से कभी भी शुरू हो सकता है. सीमापार गोलीबारी में पाकिस्तान ने अपने 23 सैनिकों को खोने और तालिबान तथा उससे संबद्ध 200 से अधिक आतंकवादियों को मारने का भी दावा किया है. वहीं, अफगानिस्तान का दावा है कि उसकी जवाबी कार्रवाई के दौरान 58 पाकिस्तानी सैनिकों मारे गये और 30 अन्य घायल हो गए. अब जब सीमा पर गोलीबारी धीमी हुई दिख रही है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दावा कर दिया है कि लड़ाई फिर से कभी भी, किसी वक्त शुरू हो सकती है. वहीं तालिबानी विदेश मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान ही अफगानिस्तान के एक ऐसा पड़ोसी है जिसे उससे दिक्कत होती है.

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार, 13 अक्टूबर को कहा कि सीमा पर अफगानिस्तान के बिना कारण हमले की वजह से अभी इस्लामाबाद और काबुल के बीच "कोई संबंध नहीं" हैं. जियो न्यूज के प्रोग्राम में आसिफ ने कहा, "फिलहाल गोलीबारी रुकी हुई है. आप कह सकते हैं कि कोई सक्रिय शत्रुता नहीं है, लेकिन माहौल प्रतिकूल है… अभी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (दोनों देशों के बीच) कोई संबंध नहीं हैं."

आसिफ ने कहा कि दोनों देशों के बीच शत्रुता "किसी भी समय" फिर से शुरू हो सकती है. “हम इससे इंकार नहीं कर सकते, लेकिन शत्रुता में निश्चित रूप से कमी आई है… हम अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते.''

यह पूछे जाने पर कि क्या इस्लामाबाद काबुल के साथ बातचीत करेगा, आसिफ ने जवाब दिया कि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान को धमकी देते हुए बातचीत चाहता है, तो "उन्हें अपनी धमकियों काम करना चाहिए और हम उसके बाद बातचीत करेंगे".

रक्षा मंत्री ने बताया, "यह एक स्वाभाविक बात है. यदि आप पर हमला किया जाता है, तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया करने और जहां भी हमला हो रहा है, उसे निशाना बनाने का अधिकार है… हमने आबादी वाले इलाकों को निशाना नहीं बनाया, हमने नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, हमने उनके ठिकानों को निशाना बनाया."

अफगानिस्तान का जुबानी हमला

तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने कहा है कि अफगानिस्तान में शांति है और वह किसी भी देश के साथ संघर्ष नहीं चाहता है. पत्रकारों द्वारा पाकिस्तान के साथ हाल ही में सीमा पर हुई झड़पों के बारे में पूछे जाने पर मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान के पांच अन्य पड़ोसी भी हैं और सभी उनसे खुश हैं. उन्होंने सोमवार को कहा, "हम किसी के साथ संघर्ष नहीं चाहते. अफगानिस्तान में शांति है. पाकिस्तान हमारा एकमात्र पड़ोसी नहीं है. हमारे पांच अन्य पड़ोसी हैं... वे सभी हमसे खुश हैं."

