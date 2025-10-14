जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, 2 आतंकियों को किया ढेर

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है. सेना ने कुपवाड़ा सेक्टर में घुसपैठरोधी अभियान के दौरान दो आतंकियों को मार गिराया. कुपवाड़ा जिले में सुबह-सुबह आतंकवादियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई. जानकारी के अनुसार, सेना ने माछिल सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम किया. सेना ने एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधियां देखी थीं. इसके बाद इलाके में सघन तलाशी अभियान छेड़ा गया.

पाकिस्तान की ओर से आतंकी लगातार घुसपैठ की फिराक में रहते हैं. खासकर सर्दियों में बर्फबारी तेज होने के पहले पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आतंकियों की घुसपैठ कराने का प्रयास करती हैं, लेकिन चौकन्ना सुरक्षाबलों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया गया है. कुपवाड़ा में भी सेना ने ऐसी ही हरकत का करारा जवाब दिया और आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया.

सुरक्षाबल अब भी इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं, ताकि किसी भी आतंकवादी की मौजूदगी और हो तो उसे ट्रैक किया जा सके. सेना का कहना है कि सीमापार घुसपैठ का यह प्रयास पाकिस्तान की ओर से संघर्षविराम उल्लंघन और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश लग सकता है.

