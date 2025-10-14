विज्ञापन
IPS पूरन कुमार की पत्नी से पुलिस ने क्यों मांगा लैपटॉप? जानें कौन से बड़े राज खोलने की है तैयारी

Haryana IPS Suicide Case: चंडीगढ़ पुलिस ये जानना चाहती है कि जिन लोगों को IPS पूरन कुमार ने सुसाइड नोट मेल किया था. उन्होंने सुसाइड नोट वाला मेल रिसीव होने के कितनी देर बाद देखा था.

IPS पूरन कुमार की पत्नी से पुलिस ने क्यों मांगा लैपटॉप? जानें कौन से बड़े राज खोलने की है तैयारी
IPS पूरन कुमार की पत्नी को चंडीगढ़ पुलिस ने भेजा नोटिस
  • हरियाणा के IPS वाई पूरन कुमार की पत्नी को चंडीगढ़ पुलिस ने उनके पति का लैपटॉप सौंपने का नोटिस भेजा है.
  • पुलिस लैपटॉप की जांच CFSL लैब में कराकर सुसाइड नोट की असलियत की पुष्टि की जाएगी.
  • पूरन कुमार का सुसाइड नोट उनके लैपटॉप में ड्राफ्ट के रूप में सेव था, जिससे मेल भेजने की टाइमलाइन पता चलेगी.
चंडीगढ़:

गोली मारकर सुसाइड मामले में हरियाणा के सीनियर IPS ऑफिसर वाई पूरन कुमार की पत्नी को चंडीगढ़ पुलिस ने नोटिस भेजा है. पुलिस ने उनसे उनके मृतक पति का लैपटॉप मांगा हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पूरन कुमार का लैपटॉप उनकी मौत से जुड़ा बड़ा सुबूत है. दरअसल चंडीगढ़ पुलिस लैपटॉप को CFSL लैब में भेज कर IPS पूरन कुमार के सुसाइड नोट की प्रमाणिकता की जांच करना चाहती है, जिससे ये साफ हो सके कि सुसाइड नोट IPS पूरन कुमार ने खुद अपने ही लैपटॉप से लिखा था या नहीं.

पुलिस ने IPS पूरन कुमार की पत्नी से मांगा लैपटॉप

दरअसल ये वही लैपटॉप है, जिसमें IPS पूरन कुमार का सुसाइड नोट ड्राफ्ट में सेव था. चंडीगढ़ पुलिस IPS के लैपटॉप के जरिए ये भी जानना चाहती है कि पुरन कुमार ने आत्महत्या करने से पहले कितने लोगों को और किस समय सुसाइड नोट मेल किया था. इसके साथ ही पुलिस ये भी जानना चाहती है कि जिन लोगों को IPS पूरन कुमार ने सुसाइड नोट मेल किया था उन लोगों ने सुसाइड नोट वाला मेल रिसीव होने के कितनी देर बाद देखा था. अभी तक पूरन कुमार की पत्नी IAS अमनीत पूरन कुमार ने SIT को अपने पति का लैपटॉप नहीं सौंपा है.

29 सितंबर को हुई थी सुनारिया पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पोस्टिंग

बता दें कि वाई पूरन कुमार ADGP रैंक के अधिकारी थे. 29 सितंबर को ही उनकी रोहतक की सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर (PTC) में पोस्टिंग हुई थी. वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत कुमार IAS ऑफिसर हैं. वह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य अधिकारियों के साथ 5 अक्टूबर को जापान दौरे पर गई थीं.

सियासत तेज, अब तक नहीं हुआ पोस्टमार्टम

पूरन कुमार सुसाइड मामले पर सियासी हलचल तेज है. राजनीतिक दलों के नेता पूरन कुमार के परिजनों से मिलने चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं. वहीं दलित संगठन और विपक्षी दल इस मुद्दे पर बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं. वहीं, पूरन कुमार का परिवार पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और रोहतक से हटाए जा चुके पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजरानिया के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर उन्‍हें गिरफ्तार करने की जिद पर अड़े हैं. इस जिद की वजह से अभी तक पोस्‍टमार्टम भी नहीं हुआ है.

Haryana IPS Suicide Case, IPS Puran Kumar Suicide Case, Chandigarh Police, Ips Puran Kumar Laptop
