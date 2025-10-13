विज्ञापन
हाशिम अमला ने चुनी इतिहास की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट Playing 11, विराट कोहली को जगह न देकर चौंकाया

Hashim Amla on World Test XI: हाशिम अमला ने बियर्ड बिफोर क्रिकेट के साथ पॉडकास्ट करते हुए टेस्ट इतिहास से सर्वश्रेष्ट प्लेइंग इलेवन को लेकर अपनी राय दी है.

  • हाशिम अमला ने अपने पॉडकास्ट में टेस्ट इतिहास की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन टीम का चयन किया है
  • अमला ने ओपनर के रूप में ग्रेम स्मिथ और मैथ्यू हेडन को चुना तथा नंबर तीन पर खुद को रखा है
  • उन्होंने टॉप सात में सचिन तेंदुलकर को शामिल किया जबकि विराट कोहली, रोहित शर्मा और ब्रायन लारा को नहीं चुना
Hashim Amla Picks World Test XI : साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला ने इतिहास की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट Playing 11 का चुनाव किया है. हाशिम अमला ने बियर्ड बिफोर क्रिकेट के साथ पॉडकास्ट करते हुए टेस्ट इतिहास से सर्वश्रेष्ट प्लेइंग इलेवन को लेकर अपनी राय दी है. पूर्व दिग्गज  हाशिम अमला  ने ओपनर के तौर पर ग्रीम स्मिथ और मैथ्यू हेडन का चुनाव किया है. वहीं, नंबर तीन  हाशिम अमला  की पसंद राहुल द्रविड़ बने हैं. इसके अलावा नंबर 4 पर  हाशिम अमला   ने रिकी पोंटिंग का चुनाव किया है. 

Photo Credit: AFP

पूर्व साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने सर्वश्रेष्ठ टेस्ट Playing 11 में टॉप 7 में सचिन तेंदुलकर को जगह दी है. तो वहीं, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाज को नहीं चुना है. इसके अलावा अमला ने ब्रायन लारा को भी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट Playing 11का हिस्सा नहीं बनाया है. 

हाशिम अमला ने ऑलराउंडर के लिए जैक कैलिस को टीम में जगह दी है. अमला ने कैलिस को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम करार दिया है. इसके अलावा पूर्व दिग्गज ने एबी डिविलियर्स को बतौर विकेटकीपर इस टीम में शामिल किया है. हाशिम अमला ने मुरलीधरन और शेन वार्न को बतौर स्पिनर इस टीम में शामिल किया है. तेज गेंदबाज के तौर पर ग्लेन मैक्ग्राथ और डेल स्टेन का चुनाव हाशिम अमला  ने किया है. 

हाशिम अमला ने चुनी  इतिहास की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट Playing 11

ग्रीम स्मिथ, मैथ्यू हेडन, राहुल द्रविड़, रिकी पोंटिंग, सचिन तेंदुलकर, जैक केलिस,  एबी डिविलियर्स (विकेटकीपर), मुरलीधरन, शेन वार्न, ग्लेन मैक्ग्राथ और डेल स्टेन

साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला ने अपने टेस्ट करियर में 124 मैच खेलकर 9282 रन बनाए थे जिसमें उन्होंने 28 शतक औऱ 41 अर्धशतक जमाने में सफलता हासिल की थी. अमला ने वनडे में 8113 रन बनाए. वनडे में अमला के नाम 27 शतक और 39 अर्धशतक शामिल रहे हैं. हाशिम अमला को साउथ अफ्रीका का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है. 

Hashim Mahomed Amla, Cricket, Sachin Ramesh Tendulkar, Virat Kohli, Rohit Gurunath Sharma
