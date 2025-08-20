Kapil Dev vs Imran Khan: कपिल देव या इमरान खान, कौन था बेस्ट ऑलराउंडर? उपलब्धियां देती हैं जवाब

Kapil Dev vs Imran Khan: क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे ऑलराउंडर पैदा हुए. जिनके खेल की दीवानी आज भी पूरी दुनिया है. इन्हीं ऑलराउंडर खिलाड़ियों में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का पहला खिताब दिलाने वाले इमरान खान का भी नाम आता है. दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी बल्ले के साथ-साथ गेंद से भी कहर ढाने में माहिर थे. लोगों का अक्सर सवाल रहता है कि इन दोनों ऑलराउंडर खिलाड़ियों में किसका पलड़ा अधिक भारी है? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं.

कपिल देव का जन्म छह जनवरी साल 1959 में चंडीगढ़ में हुआ था, जबकि इमरान खान का जन्म पांच अक्टूबर साल 1952 में पाकिस्तान के लाहौर शहर में हुआ था. दोनों खिलाड़ियों की गिनती 1980 के दशक के महान ऑलराउंडर में की जाती है.

कपिल देव ने भारत को 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब दिलवाया, जबकि इमरान खान 1992 में पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में कामयाब रहे. जिसके बाद दोनों खिलाड़ी वर्ल्ड क्रिकेट में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए.

बात करें कपिल देव और इमरान खान की उपलब्धियों के बारे में तो वो कुछ इस प्रकार है-

कपिल देव

कपिल देव भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले पहले कप्तान हैं. देश के लिए उन्होंने कुल 131 टेस्ट और 225 वनडे मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच टेस्ट की 184 पारियों में 31.05 की औसत से 5248 और वनडे की 198 पारियों में 23.79 की औसत से 3783 रन बनाने में कामयाब रहे. टेस्ट क्रिकेट में उनके बल्ले से आठ शतक और 27 अर्धशतक एवं वनडे में एक शतक सहित 14 अर्धशतक निकले.

बल्लेबाजी के अलावा देश के लिए वह गेंदबाजी में भी कारगर रहे. भारतीय टीम के लिए उन्होंने टेस्ट की 227 पारियों में 29.64 की औसत से 434 और वनडे की 221 पारियों में 27.45 की औसत से 253 सफलता प्राप्त की. टेस्ट में उन्होंने दो बार 10, 23 बार पांच और 17 बार चार विकेट लेने का कारनामा किया.

खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें भारत सरकार की तरफ से अर्जुन पुरस्कार, पद्म श्री और पद्म भूषण जैसे श्रेष्ठ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.

इमरान खान

वहीं बात करें इमरान खान के बारे में तो वह पाकिस्तान को 1992 में वर्ल्ड चैंपियन बनाने में ककामयाब रहे. ग्रीन टीम के लिए उन्होंने 88 टेस्ट और 175 वनडे मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस दौरान टेस्ट की 126 पारियों में 37.69 की औसत से 3807 एवं वनडे की 151 पारियों में 33.41 की औसत से 3709 रन बनाने में कामयाब रहे. टेस्ट में उनके बल्ले से छह शतक और 18 अर्धशतक एवं वनडे में एक शतक और 19 अर्धशतक निकले.

वहीं बात करें उनके गेंदबाजी प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट की 142 पारियों में 22.81 की औसत से 362 एवं वनडे की 153 पारियों में 26.61 की औसत से 182 सफलता प्राप्त की. खेल में उनके उत्कृष्ट खेल को देखते हुए पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया गया.

यह भी पढ़ें- Asia Cup: भारत के वो सभी कप्तान, जिन्होंने एशिया कप में की है भारतीय टीम की कप्तानी