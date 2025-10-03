रणजी ट्रॉफी के लिए मध्य प्रदेश के कप्तान बने रजत पाटीदार

चयनकर्ताओं ने 32 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज रजत पाटीदार को 2025-26 रणजी ट्रॉफी के लिए मध्य प्रदेश टीम का कप्तान नियुक्त किया है, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के एक अधिकारी ने शुक्रवार रात इसकी घोषणा की. अधिकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश की 15 सदस्यीय रणजी ट्रॉफी टीम इस प्रकार है: रजत पाटीदार (कप्तान), यश दुबे, हर्ष गवली, शुभम शर्मा, हिमांशु मंत्री, हरप्रीत सिंह, वेंकटेश अय्यर, सागर सोलंकी, कुमार कार्तिकेय, सारांश जैन, अधीर प्रताप, आर्यन पांडे, अरशद खान, अनुभव अग्रवाल और कुलदीप सेन.

2025-26 रणजी ट्रॉफी 15 अक्टूबर से 28 फरवरी तक दो चरणों में आयोजित की जाएगी. पहला चरण 15 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेला जाएगा, जबकि दूसरा दौर 22 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगा.

नॉकआउट चरण 6 से 28 फरवरी तक खेले जाएंगे. मध्य प्रदेश ने 2022 में घरेलू क्रिकेट की दिग्गज टीम मुंबई को हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता.