पीयूष चावला को मिल गई अपनी नई टीम, अब यहां अपनी फिरकी से करेंगे कमाल

- पीयूष चावला को अबू धाबी नाइट राइडर्स ने इंटरनेशनल लीग टी20 के चौथे सीजन के लिए शामिल किया है
- पीयूष चावला ने वर्ष 2025 में अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से संन्यास लेने की घोषणा की थी
- चावला ने अपने पोस्ट में दो दशकों से अधिक समय तक क्रिकेट खेलते हुए विदाई लेने की बात कही थी
Piyush Chawla joins Abu Dhabi Knight Riders: क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. देश के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर पीयूष चावला (Piyush Chawla) एक बार फिर से मैदान में कहर बरपाने के लिए तैयार हैं. इंटरनेशनल लीग टी20 (ILT20) के चौथे सीजन के लिए अबू धाबी नाइट राइडर्स (Abu Dhabi Knight Riders) की टीम ने उन्हें अपने बेड़े मे शामिल किया है. पीयूष चावला की मौजूदा उम्र 36 साल है. जारी साल ही में उन्होंने छह जून साल 2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था. उस दौरान उन्होंने एक भावनात्मक पोस्ट साझा करते हुए लिखा था, 'मैदान पर दो दशक से अधिक समय बिताने के बाद, इस खूबसूरत खेल को अलविदा कहने का समय आ गया है.'
पीयूष चावला का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर
बात करें पीयूष चावला के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो वह टीम इंडिया के लिए तीन टेस्ट, 25 वनडे और सात टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलेने में कामयाब रहे. इस बीच टेस्ट की छह पारियों में वह 38.57 की औसत से सात, वनडे की 25 पारियों में 34.91 की औसत से 32 और टी20 की सात पारियों में 37.75 की औसत से चार विकेट चटकाने में कामयाब रहे.
Once a Knight, always a Knight! 💜— Abu Dhabi Knight Riders (@ADKRiders) September 30, 2025
Thrilled to have you back, Piyush! ✨#WeAreADKR | #AbuDhabiKnightRiders | #DPWorldILT20 pic.twitter.com/8Zs8rf9joA
वहीं बात करें उनके बल्लेबाजी प्रदर्शन के बारे में तो वह टेस्ट की तीन पारियों में दो की औसत से छह और वनडे की 12 पारियों में 5.43 की औसत से 38 बनाने में कामयाब रहे.
इंटरनेशनल लीग टी20 में भाग लेने वाले दूसरे भारतीय बने पीयूष चावला
पीयूष चावला इंटरनेशनल लीग टी20 में हिस्सा लेने वाले देश के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले आगामी सीजन के लिए दिनेश कार्तिक ने शारजाह वॉरियर्ज फ्रेंचाइजी के साथ करार किया है. ऑक्शन के लिए रविचंद्रन अश्विन ने भी अपना नाम रजिस्टर्ड कराया है. उम्मीद जताई जा रही है कि बुधवार को होने वाले ऑक्शन में उन्हें भी अपनी नई टीम मिल जाएगी.
