चमारी अट्टापट्टू ने रच दिया इतिहास, श्रीलंका महिला टीम की तरफ से वनडे में यह कारनामा करने वाली बनीं पहली खिलाड़ी

Chamari Athapaththu, India Women vs Sri Lanka Women: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women's World Cup 2025) का पहला मुकाबला बीते मंगलवार (30 सितंबर) को भारत और श्रीलंका महिला टीम के बीच गुवाहाटी में खेला गया. जहां श्रीलंकाई महिला टीम को जीत तो नहीं मिली. मगर उनकी कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह श्रीलंका महिला टीम की तरफ से वनडे में सर्वाधिक मुकाबलों में कप्तानी करने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं. उनसे पहले यह विशेष उपलब्धि पूर्व महिला क्रिकेटर शशिकला सिरीवर्धने के नाम दर्ज थी. मगर पिछले मुकाबले में बतौर कप्तान मैदान में उतरते हुए अट्टापट्टू ने सिरीवर्धने को पीछे छोड़ दिया है. खबर लिखे जाने तक अट्टापट्टू ने श्रीलंका महिला टीम की तरफ से वनडे के 59 मुकाबलों में कप्तानी की है.

श्रीलंका को मिली शिकस्त

बारिश से बाधित मैच में श्रीलंकाई महिला टीम को जीत के लिए 270 रनों का लक्ष्य मिला था. मगर वह 45.4 ओवरों में 211 रनों पर ही ढेर हो गई. पारी का आगाज करते हुए चमारी अट्टापट्टू ने 47 गेंद में 43 रन की जुझारी पारी खेली. मगर वह भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला सकीं. उनके अलावा नीलक्षिका सिल्वा ने 29 गेंद में 35, जबकि हर्षिता समरविक्रमा ने 45 गेंदों में 29 रनों का योगदान दिया.

दीप्ति शर्मा ने चटकाए तीन विकेट

श्रीलंकाई महिला टीम को जल्द से जल्द समेटने में ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का अहम योगदान रहा. उन्होंने 10 ओवरों के स्पेल में 54 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक तीन सफलता प्राप्त की. उनके अलावा स्नेह राणा और श्री चरणी ने क्रमशः दो-दो, जबकि क्रांति गौड़, अमनजोत कौर और प्रतीका रावल ने एक-एक सफलता प्राप्त की.

269/8 रन बनाने में कामयाब हुई थी भारतीय महिला टीम

गुवाहाटी में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम 47 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 269 रन बनाने में कामयाब हुई थी. आठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए अमनजोत कौर ने 56 गेंद में 57 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा दीप्ति शर्मा ने 53 गेंदों में 53 और हरलीन देओल ने 64 गेंदों में 48 रनों का योगदान दिया. पिछले मुकाबले में ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए दीप्ति शर्मा को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

यह भी पढ़ें- 'मजबूरी का नाम मोहसिन नकवी'... जब ACC की AGM में पाक ने टेके घुटने, देनी पड़ी भारत को जीत की बधाई