विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: फिल साल्ट का करिश्माई कैच देख दुनिया हुई हैरान, पीछे भागते हुए हवा में दिखाई कलाबाजी

Phil Salt, Manchester Originals vs Trent Rockets: द मेंस हंड्रेड टूर्नामेंट के 20वें मुकाबले में फिल साल्ट ने एक अजोबोगरीब कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
VIDEO: फिल साल्ट का करिश्माई कैच देख दुनिया हुई हैरान, पीछे भागते हुए हवा में दिखाई कलाबाजी
फिल साल्ट ने पकड़ा अजोबोगरीब कैच
  • मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच द मेंस हंड्रेड टूर्नामेंट का 20वां मुकाबला नॉटिंघम में खेला गया.
  • मैनचेस्टर के कप्तान फिल साल्ट ने जोश टंग के ओवर में हवा में छलांग लगाकर एक बेहद शानदार कैच पकड़ा.
  • मैक्स होल्डन ने 11 गेंदों पर सात रन बनाए और एक चौका लगाया, लेकिन फिल साल्ट के कैच के कारण आउट हो गए.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Phil Salt, Manchester Originals vs Trent Rockets: द मेंस हंड्रेड टूर्नामेंट का 20वां मुकाबला 19 अगस्त 2025 को मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच नॉटिंघम में खेला गया. जहां मैनचेस्टर के कप्तान फिल साल्ट एक अजोबोगरीब कैच पकड़ने के बाद सुर्खियों में आ गए हैं. यह मजेदार वाकया जोश टंग के ओवर में 48वें गेंद पर देखने को मिला. उनके सामने बल्लेबाजी के लिए मैक्स होल्डन तैयार थे. होल्डन ने टंग की धीमी गति से फेंकी गई गेंद को चिप करते हुए चौका बटोरने का प्रयास किया. मगर वह नाकामयाब रहे. परिणाम यह रहा कि गेंद हवा में उछल गई. जहां थर्टी यार्ड सर्कल के अंदर क्षेत्ररक्षण कर रहे साल्ट ने पीछे की तरफ भागते हुए हवा में छलांग लगाकर एक बेहतरीन कैच पकड़ते हुए सबको हैरान कर दिया. लोग उनके इस बेहतरीन कैच की जमकर सराहना कर रहे हैं.

मैक्स होल्डन को निराश कदमों के साथ लौटना पड़ा पवेलियन

साल्ट के इस हैरतअंगेज कैच का परिणाम यह रहा कि मैक्स होल्डन को निराश कदमों के साथ पवेलियन की तरफ बढ़ना पड़ा. आउट होने से पूर्व उन्होंने अपनी टीम के लिए चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 11 गेंदों का सामना किया. इस बीच 63.63 की स्ट्राइक रेट से केवल सात रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से एक चौका निकला.

ट्रेंट रॉकेट्स को सात विकेट से मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो नॉटिंघम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम 100 गेंदों में आठ विकेट के नुकसान पर 98 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसका पीछा करते हुए ट्रेंट रॉकेट्स ने 74 गेंद में तीन विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए रेहान अहमद ने 35 गेंदों में 45 रनों की नाबाद मैच जिताऊं पारी खेली.

यह भी पढ़ें- केशव महाराज दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट इतिहास में हो गए अमर, इस कारनामे के लिए दुनिया हमेशा रखेगी याद

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
England, Philip Dean Salt, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com