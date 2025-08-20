केशव महाराज दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट इतिहास में हो गए अमर, इस कारनामे के लिए दुनिया हमेशा रखेगी याद

Keshav Maharaj, Australia vs South Africa: मौजूदा समय में दक्षिण अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 19 अगस्त 2025 को केर्न्स में खेला गया. जहां अफ्रीकी टीम की तरफ से अनुभवी ऑलराउंडर केशव महाराज प्रचंड लय में नजर आए. मैच के दौरान उन्होंने कुल 10 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 3.30 की इकोनॉमी से 33 रन खर्च करते हुए पांच विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके शिकार विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस के अलावा मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, एलेक्स केरी और आरोन हार्डी बने.

केशव महाराज ने रचा इतिहास

केर्न्स में इस कहर बरपाती गेंदबाजी के साथ ही केशव महाराज ने एक बड़ी उपलब्धी हासिल कर ली है. वह दक्षिण अफ्रीका की तरफ से बतौर स्पिनर इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 विकेट चटकाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं.

35 वर्षीय दिग्गज ने 2016 से खबर लिखे जाने तक प्रोटियाज की तरफ से 147 मैच खेले हैं. इस बीच 187 पारियों में उनको 29.46 की औसत से 304 विकेट हासिल हुए हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में महाराज के नाम एक बार 10, 12 बार पांच और आठ बार चार विकेट लेने का कारनामा है. यहां उनका एक मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 129 रन खर्च कर नौ विकेट है.

महाराज ने अफ्रीका लिए 59 टेस्ट की 100 पारियों में 29.82 की औसत से 203, 49 वनडे की 48 पारियों में 30.46 की औसत से 63 और 39 टी20 की 39 पारियों में 25.84 की औसत से 38 विकेट चटकाए हैं.

पहले वनडे में अफ्रीका को मिली जीत

बात करें पहले वनडे के परिणाम के बारे में तो केर्न्स में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका की टीम 50 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 296 रन बनाने में कामयाब हुई थी. एडेन मार्कराम (82), कैप्टन टेम्बा बावुमा (65) और मैथ्यू ब्रीत्ज़के (57) ने अर्धशतक लगाया.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 297 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी कंगारू टीम 40.5 ओवरों में 198 रनों पर ढेर हो गई. पारी का आगाज करते हुए कैप्टन मिचेल मार्श (88) ने जीत दिलाने की भरसक कोशिश की. मगर वह भी नाकामयाब रहे. नतीजन टीम को पहले वनडे में 98 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

