IND vs AUS: पर्थ पिच की पहली झलक आई सामने, भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच से पहले जानिए कैसा रहेगा अंदाज

Perth Pitch First Look Ahead Of IND vs AUS Match: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 19 सितंबर से शुरू हो रहा है

IND vs AUS: पर्थ पिच की पहली झलक आई सामने, भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच से पहले जानिए कैसा रहेगा अंदाज
Perth Pitch First Look Ahead Of IND vs AUS Match
  • ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के लिए भारत की टीम पर्थ पहुंच चुकी है
  • पर्थ के ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम की पिच तेज गेंदबाजों के लिए अधिक मददगार और बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण
  • भारत को पर्थ में तीन मैच खेलने हैं, इसके बाद एडिलेड और सिडनी में वनडे मैच होंगे
Perth Pitch First Look Ahead Of IND vs AUS Match: 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के लिए पर्थ पहुंच गए है. इस बीच पर्थ पिच की पहली झलक भी सामने आ गई है. पर्थ के ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम की पिच तेज गेंदबाजों के लिए काफी मददगार साबित होती है क्योंकि वहां बाउंस के साथ तेज रफ्तार गेंदबाजों के हक में रहता है और इस वजह से पर्थ की पिच हमेशा बल्लेबाजों के लिए मुश्किल रहा है जिसकी वजह से यहां रन बनाने वाले बल्लेबाजों के टेक्निक और संयम की परीक्षा होती है.

भारत को रविवार से पर्थ में तीन एकदिवसीय मैच खेलने हैं, उसके बाद एडिलेड और सिडनी में मैच होंगे. इसके बाद पांच मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज होगी और इस फार्मेट के विशेषज्ञ खिलाड़ी संभवतः 22 अक्टूबर को रवाना होंगे. यह सीरीज 29 अक्टूबर से शुरू होगी. 

रोहित-विराट पर सबकी नजर

रोहित और कोहली, जो अब टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले चुके हैं, के भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं के कारण यह वनडे सीरीज काफी चर्चा का विषय बनी हुई है. मंगलवार को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में 2-0 की सफाई के बाद, गंभीर ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों आगामी सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हालांकि उन्होंने 2027 विश्व कप में उनकी संभावनाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की.

