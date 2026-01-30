T20 WC 2026 पर PCB के FINAL फैसले से पहले पूर्व पाक कप्तान की गीदड़भभकी, भारत के खिलाफ बॉयकॉट की दी 'धमकी'

Mohsin Nawvi on T20 WC 2026 Boycott: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद घोषणा की थी कि T20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान की भागीदारी पर अंतिम निर्णय शुक्रवार (आज, 30 जनवरी 2026) या अगले सोमवार (2 फरवरी 2026) को लिया जाएगा. इस बीच, पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने इस मुद्दे पर फिर राग छेड़ दिया है. इससे पहले मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के को लेकर आईसीसी पर निशाना साधते हुए कहा था, "बांग्लादेश एक बड़ा स्टेकहोल्डर है. इस मामले में उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है.

फाइनल की समय-सीमा

पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने मीडिया को बताया था कि सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने यह संकेत दिया था कि फैसला आज या सोमवार तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा. मुख्य चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या पाकिस्तान टूर्नामेंट का बहिष्कार करेगा या केवल भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा.

राशिद लतीफ का आया बयान

पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज राशिद लतीफ ने अपने पिछले रुख में बदलाव किया है. उन्होंने माना कि अब पूरे टूर्नामेंट के बहिष्कार का समय निकल चुका है. इसके बजाय, उन्होंने विरोध का एक अलग तरीका निकाला है. लतीफ का सुझाव है कि पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकती है, लेकिन 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मैच में खेलने से मना कर सकती है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह एक बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक फैसला होगा, जिसे केवल सरकार ही ले सकती है, न कि क्रिकेट बोर्ड.

लतीफ ने कहा, "अगर सरकार कहती है कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, तो आईसीसी को इसे मानना ही होगा. अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो असली टकराव वहीं से शुरू होगा." इस बीच अगर दोनों टीमें फाइनल में मिलती हैं तो भी वो "नहीं खेलेंगे".

कोलंबो जाने के लिए टिकट बुक

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान के टूर्नामेंट से पूरी तरह हटने की संभावना कम है. सूत्रों का कहना है कि पीसीबी ने कथित तौर पर टीम के कोलंबो जाने के लिए टिकट भी बुक कर लिए हैं. अगर पाकिस्तान सरकार लतीफ के सुझाव पर आगे बढ़ती है और भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलती है, तो उसे कानूनी और वित्तीय परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें प्रसारकों से लगभग 38 मिलियन डॉलर (लगभग 315 करोड़ रुपये) का बड़ा जुर्माना शामिल है.