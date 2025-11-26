परेरा नहीं अब दुनिया निसांका को रखेगी याद, जानें किन 5 बल्लेबाजों ने श्रीलंका की तरफ से T20I में बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

Pathum Nissanka, Zimbabwe vs Sri Lanka: पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच जारी T20I ट्राई सीरीज का 5वां मुकाबला 25 नवंबर को जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच रावलपिंडी स्थित रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. जहां श्रीलंकाई टीम 22 गेंद शेष रहते 9 विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका रहे. जिन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए पारी का आगाज किया और नाबाद 98 रन बनाने में कामयाब रहे. उनके अलावा कामिल मिशारा ने 15 गेंद में 12, जबकि तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुसल मेंडिस ने 25 गेंदों में 25 रनों का योगदान दिया.

पथुम निसांका ने रचा इतिहास

जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मुकाबले में नाबाद 98 रन बनाते हुए पथुम निसांका ने इतिहास रच दिया है. वह श्रीलंका की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह विशेष उपलब्धि कुसल परेरा के नाम दर्ज थी. जिन्होंने 2013 से खबर लिखे जाने तक 91 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलते हुए 89 पारियों में 27.11 की औसत से 2305 रन बनाए थे.

मगर पिछले मुकाबले में नाबाद 98 रन बनाते हुए निसांका ने परेरा को पीछे छोड़ दिया है. 2021 से खबर लिखे जाने तक निसांका ने श्रीलंका की तरफ से 77 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 76 पारियों में 32.30 की औसत से 2326 रन निकले हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में निसांका के नाम 1 शतक और 18 अर्धशतक दर्ज है. 107 रनों की खेली गई पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च पारी है.

श्रीलंका की तरफ से T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने बाले टॉप 5 बल्लेबाज

2326 - पथुम निसांका

2305 - कुसल परेरा

2232 - कुसल मेंडिस

1889 - तिलकरत्ने दिलशान

1657 - दासुन शनाका

श्रीलंका को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो रावलपिंडी में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवरों में 146/5 रन बनाने में कामयाब हुई थी. विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 147 रनों के लक्ष्य को श्रीलंकाई टीम ने 16.2 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया. पारी का आगाज करते हुए निसांका ने 58 गेंद में 98 रन की सर्वाधिक नाबाद पारी खेली. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 11 चौके और 4 बेहतरीन छक्के देखने को मिले.

