Syed Mushtaq Ali Trophy T20: हार्दिक पांड्या की वापसी पर नजर, इन खिलाड़ियों के पास नीलामी से पहले डिमांड बढ़ाने का मौका

Syed Mushtaq ali trophy: मेगा टूर्नामेंट बहुत ही रोमांचक होने कीउम्मीद है क्योंकि यहां कई ऐसे खिलाड़ी है, जो धमाल मचा सकते हैं

Hardik Pandya, Syed Mushtaq Ali Trophy:

चोट के बाद वापसी कर रहे हार्दिक पांड्या पर बुधवार से शुरू हो रहे सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में सभी की नजरें होंगी जबकि प्रतिभाशाली घरेलू क्रिकेटर आईपीएल की नीलामी से पहले अच्छा प्रदर्शन करके ध्यान खींचना चाहेंगे. हार्दिक ने सितंबर में एशिया कप के दौरान चोट लगने के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है. फरवरी मार्च में भारत में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले हार्दिक सिर्फ टी20 प्रारूप ही खेलेंगे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नौ दिसंबर से शुरू हो रही टी20 श्रृंखला से पहले अपनी फिटनेस साबित करने का उनके पास यह टूर्नामेंट ही एक मौका है. टूर्नामेंट हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता और लखनऊ में खेला जाएगा. शार्दुल ठाकुर की कप्तानी वाली मुंबई टीम गत चैंपियन के तौर पर उतरेगी. बड़ौदा की टीम आठ दिसंबर तक सात ग्रुप मैच खेलेगी और मुख्य कोच मुकुंद परमार को पंड्या के अधिकांश मैचों में खेलने की उम्मीद है ।

परमार ने कहा,‘वह अभी टीम से जुड़ा नहीं है लेकिन हमें उम्मीद है कि वह अधिकांश मैच खेलेगा. उसकी मौजूदगी से टीम का मनोबल बढ़ेगा.' कप्तान सूर्यकुमार यादव भी मुंबई के लिये अधिकांश ग्रुप मैच खेलेंगे. शिवम दुबे भी मुंबई टीम का हिस्सा है. वहीं, स्पिनर वरूण चक्रवर्ती को तमिलनाडु का कप्तान बनाया गया है जो ग्रुप चरण में खेलेंगे. केरल के कप्तान संजू सैमसन भी ग्रुप चरण में नजर आएंगे.

एक समय भारतीय क्रिकेट में भविष्य का सितारा माने जा रहे पृथ्वी शॉ को पिछले साल नीलामी में किसी आईपीएल टीम ने नहीं खरीदा था. अब वह घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिये नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लिये खेलते हैं. वह भी अच्छा प्रदर्शन करके वापसी का दावा ठोकना चाहेंगे. नितीश राणा दिल्ली की कप्तानी करेंगे. असम के कप्तान रियान पराग और मध्यप्रदेश के वेंकटेश अय्यर की नजरें भी बेहतर प्रदर्शन पर होंगी. अय्यर को 23.75 करोड़ रूपये में खरीदने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिलीज कर दिया है.
 

