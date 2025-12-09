अर्शदीप सिंह और संजू सैमसन प्लेइंग XI से बाहर, भारतीय दिग्गज ने पहले T20I के लिए चुनी भारतीय टीम

India vs South Africa, 1st T20I: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त होने के बेहद करीब है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज आज (9 दिसंबर 2025) से हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला कटक में खेला जाएगा. अहम मुकाबले में भारतीय टीम किन धुरंधरों के साथ मैदान में उतरेगी. उसपर हर किसी की नजर टिकी हुई है. अगर आप की भी प्लेइंग 11 पर नजर बनी हुई है तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने मैच से पहले संभावित प्लेइंग 11 का चुनाव किया है. जिसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. मगर अर्शदीप सिंह और संजू सैमसन का नाम गायब है.

स्टार स्पोर्ट्स के शो 'गेम प्लान' पर बातचीत के दौरान पार्थिव पटेल ने अपना विचार साझा करते हुए कहा कि वह तीसरे और चौथे नंबर पर तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव को खेलते हुए देखना चाहते हैं, जबकि विकेटकीपर के तौर पर वह जितेश को टीम में रखना चाहते हैं.

पार्थिव ने कहा, 'नंबर 3 और नंबर 4 पर बाएं (तिलक वर्मा) और दाएं (सूर्यकुमार यादव) हाथ का संयोजन रखना चाहता हूं. नंबर 5 दिलचस्प जगह है. आपके पास शिवम दुबे हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई स्पिनर गेंदबाजी कर रहा है या नहीं. भारत उन्हें उसी तरह इस्तेमाल कर रहा है. अगर आप टीम को देखें तो जितेश के अंदर मैच फिनिश करने की क्षमता है. यही वजह है कि जितेश मेरे विकेटकीपर हैं.'

पूर्व विकेट कीपर ने कहा, 'अर्शदीप को जगह नहीं मिली है. जब आप भारतीय परिस्थितियों में खेलेंगे तो यही एकादश नजर आएगी. एशिया कप में जीतने के लिए भारत की योजना स्पिन पर आधारित थी. आपको उसी तरह की पिचें यहां भी देखने को मिल सकती हैं. जहां आपके पास स्पिनर के रूप में वरुण, अक्षर और कुलदीप होंगे.'

पहले टी20 मुकाबले के लिए पार्थिव पटेल की तरफ से चुनी गई भारतीय XI:

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

