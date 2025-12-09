IND vs SA, 1st T20I: संजू सैमसन को प्लेइंग XI में नहीं मिलेगा मौका! जानें क्या है वो 3 कारण

Sanju Samson, India vs South Africa: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज आज (9 दिसंबर 2025) से हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला कटक में खेला जाएगा. अहम मुकाबले को लेकर फैंस काफी रोमांचित हैं. लोग यह भी देखने के लिए उत्सुक हैं कि आज के मुकाबले में संजू सैमसन को प्लेइंग XI में मौका मिलता है या पिछले कुछ मुकाबलों की तरह इस बार भी कोच और कप्तान उनके बगैर ही मैदान में उतरेंगे. पिछले कुछ मैचों में टीम मैनेजमेंट ने सैमसन के बजाय जितेश शर्मा पर ज्यादा भरोसा जताया है. सैमसन को नजरअंदाज किए जाने के कई कारण है. मगर बात करें उन तीन प्रमुख कारणों के बारे में तो वह कुछ इस प्रकार हैं-

मध्यक्रम में असरदार साबित नहीं हो पा रहे हैं सैमसन

शिर्ष क्रम में गेंदबाजों की हुलिया बिगाड़ने वाले सैमसन मध्यक्रम में उतना असरदार साबित नहीं हो रहे हैं. 31 वर्षीय विकेट कीपर बल्लेबाज के कुछ पारियों को छोड़ दें तो अन्य मौकों पर वह यहां जूझते हुए ही नजर आए हैं. जिसकी वजह से कप्तान और कोच को दूसरे विकल्पों पर ध्यान देना पड़ रहा है.

सैमसन से ज्यादा मध्यक्रम में असरदार नजर आ रहे हैं जितेश

जितेश शर्मा को जरूर इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा खेलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है. मगर आईपीएल में उन्होंने मैच फिनिशर के रूप में अपने बेहतरीन खेल से हर किसी का दिल जीता है. शायद एक प्रमुख वजह यह भी है कि टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए इस क्रम पर ज्यादा से ज्यादा जितेश को मौके दिए जा रहे हैं.

लगातार स्थान बदलने से सैमसन की बल्लेबाजी में आई है गिरावट

मौजूदा समय में भारतीय टीम की स्ट्रैटजी यह है कि तीसरे स्थान से 6वें क्रम के बीच सभी खिलाड़ियों को किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है. जहां स्थान परिवर्तन होने पर सैमसन का प्रदर्शन कुंद होता हुए नजर आ रहा है. पारी का आगाज करते हुए तो वह लय में नजर आते हैं. मगर अन्य जगहों पर उतरते ही वह फ्लॉप होने लगते हैं.

