Stock Market Today: शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी, सेंसेक्स 300 अंक उछला, ऑटो स्टॉक्स चमके

Stock Market Updates 02 January 2026: आज की तेजी की सबसे बड़ी वजह ऑटो शेयर रहे. दिसंबर में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में साल दर साल करीब 25.8 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस मजबूत आंकड़े से ऑटो सेक्टर का जोश हाई है.

Stock Market News Updates: जानकारों के मुताबिक, ऑटो सेक्टर की मजबूती और घरेलू निवेशकों की खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है.
नई दिल्ली:

Stock Market Opening Bell:  नए साल 2026 की शुरुआत शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव रही है. इसके बाद आज यानी 2 जनवरी को भी बाजार खुलते ही निवेशकों के चेहरे खिल गए. ग्लोबल मार्केट से मिले मिले जुले संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार मजबूती के साथ खुला. खास बात यह रही कि ऑटो सेक्टर के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली. दिसंबर में गाड़ियों की बिक्री के मजबूत आंकड़ों ने बाजार का मूड बेहतर कर दिया और इसका सीधा असर सेंसेक्स और निफ्टी पर दिखा.

बाजार की मजबूत शुरुआत

शुक्रवार सुबह शेयर बाजार ने हरे निशान में एंट्री ली. बीएसई सेंसेक्स करीब 300 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ खुला जबकि निफ्टी 50 भी 26,250 के ऊपर पहुंच गया. सुबह 9 बजकर 50 मिनट पर सेंसेक्स 357 अंक चढ़कर 85,545 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 110 अंकों की तेजी के साथ 26,256 के आसपास ट्रेड करता दिखा.

ऑटो शेयरों ने दिया बाजार को सपोर्ट

आज की तेजी की सबसे बड़ी वजह ऑटो शेयर रहे. दिसंबर में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में साल दर साल करीब 25.8 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस मजबूत आंकड़े से ऑटो सेक्टर का जोश  हाई है. मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली. मारुति शुरुआती कारोबार में करीब 1.3 फीसदी तक चढ़ गया.

किन शेयरों में रही सबसे ज्यादा तेजी

सेंसेक्स के शेयरों की बात करें तो मारुति सुजुकी सबसे आगे रहा. इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड महिंद्रा एंड महिंद्रा एटरनल और टाटा स्टील भी बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे. ऑटो और मेटल शेयरों में खरीदारी ने बाजार को मजबूती दी और इंडेक्स को ऊपर बनाए रखा.

FMCG और कुछ बड़े शेयरों पर दबाव

जहां एक तरफ ऑटो और मेटल शेयरों ने बाजार को सपोर्ट दिया वहीं दूसरी तरफ एफएमसीजी और कुछ बड़े शेयरों पर दबाव दिखा. आईटीसी शुरुआती कारोबार में करीब 3.7 फीसदी तक टूट गया. इसके अलावा टाइटन एचसीएल टेक बजाज फाइनेंस और इंडिगो जैसे शेयर भी गिरावट के साथ ट्रेड करते नजर आए.

पिछले कारोबारी दिन का हाल

अगर पिछले कारोबारी दिन की बात करें तो सेंसेक्स 85,188 के स्तर पर बंद हुआ था जबकि निफ्टी 26,146 पर क्लोज हुआ था.आज के दिन की शुरुआत में बाजार ने इसी स्तर से ऊपर की ओर रुख किया है जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है.

FII और DII का रोल

विदेशी निवेशक अभी भी बाजार में बिकवाली कर रहे हैं. 1 जनवरी को लगातार आठवें दिन एफआईआई ने करीब 3,268 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. हालांकि घरेलू निवेशकों ने बाजार को संभाला. डीआईआई ने इसी दिन करीब 1,525 करोड़ रुपये की खरीदारी की जिससे बाजार को सहारा मिला.

जानकारों के मुताबिक, ऑटो सेक्टर की मजबूती और घरेलू निवेशकों की खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है. हालांकि एफआईआई की बिकवाली और ग्लोबल संकेतों पर आगे भी नजर रखना जरूरी रहेगा. फिलहाल नए साल के दूसरे दिन बाजार की शुरुआत ने निवेशकों को राहत दी है और आने वाले सत्रों के लिए उम्मीद जगाई है.

