IPL 2026: पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन के अलावा इन नेताओं के बेटे भी रहे हैं आईपीएल का हिस्सा

Pappu Yadav's son, Sarthak Ranjan in IPL:आईपीएल 2026 के ऑक्शन में जाने-माने राजनेता और सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को केकेआर ने 30 लाख में खरीदा, सार्थक के आईपीएल खेलने को लेकर उनके पिता पप्पू यादव काफी खुश हैं और अपने बेटे की इस तरक्की को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किया है. पप्पू यादव की खुशी देखने लायक है लेकिन क्या आईपीएल में सार्थक से पहले किसी और नेता के बेटे को खेलने का मौका मिला है. ऐसे में जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जो आईपीएल का हिस्सा रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड पॉलिटिकल भी रहा है.

सार्थक रंजन

सार्थक रंजन को आईपीएल में खेलने का मौका मिलने वाला है. आईपीएल 2026 के ऑक्शन में केकेआर ने 30 लाख की प्राइस मनी में सार्थक को खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है. सार्थक जाने-माने राजनेता और सांसद पप्पू यादव के बेटे हैं. उनकी मां रंजीत रंजन भी छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं. सार्थक हाल ही में DPL में शानदार फॉर्म में रहे थे और 9 मैच खेलकर449 रन बनाए थे. जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 146.73 का रहा था. 44 चौके और 21 छक्के लगाने में सफल रहे थे. दिल्ली प्रीमियर 2025 में सार्थक ने 4 अर्धशतक और एक शतक भी लगाया था.

चैतन्य बिश्नोई

कुलदीप बिश्नोई के बेटे चैतन्य भी IPL का हिस्सा रहे हैं. चैतन्य बिश्नोई एक ऑलराउंडर रहे हैं, 2018 के आईपीएल में चैतन्य बिश्नोई चेन्नई सुपर किंग्स थे. इसके बाद 2020 आईपीएल नीलामी से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें रिलीज़ कर दिया गया था. उनके दादा भजन लाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके है. उनके माता-पिता, कुलदीप और रेणुका बिश्नोई हरियाणा में राजनीतिज्ञ हैं. बता दें कि आईपीएल सीजन-11 के ऑक्शन में चैतन्य को बेस प्राइज 20 लाख की कीमत पर चेन्नई सुपरकिंग्स ने खरीदा था.

Chaitanya Bishnoi ने अपने करियर में 49 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और कुल 2283 रन बनाए हैं जिसमें उनके नाम एक शतक औऱ 18 अर्धशतक शामिल है. वहीं, 50 टी-20 में चैतन्य बिश्नोई ने 1141 रन बनाए, टी-20 में चैतन्य के नाम 7 अर्धशतक दर्ज है. IPL में चैतन्य को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. आईपीएल में अपना करियक नहीं बना पाने के बाद चैतन्य अमेरिका चले गए और मेजर लीग क्रिकेट (MLC) 2023 में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स टीम की ओर से खेले. माइनर लीग क्रिकेट में डलास एक्सफोरिया जायंट्स टीम में भी चैतन्य शामिल थे.

पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव

तेजस्वी 2008 से 2012 तक 4 IPL सीजन में दिल्ली की टीम में शामिल रहे थे लेकिन उन्हें कभी भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. क्रिकेट में असफल रहने के बाद तेजस्वी ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया और फिर राजनीति में चले गए, जहां उन्होंने अपना खूब नाम कमाया है.