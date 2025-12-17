IPL 2026: दो घंटे तक टीवी पर टकटकी लगाए रहे रवि बिश्नोई के माता-पिता, राजस्थान ने खरीदा तो भर आईं आंखें

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के लिए हुए मिनी ऑक्शन में जोधपुर के लाड़ले और भारतीय क्रिकेट टीम के युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को राजस्थान रॉयल्स (RR) ने 7.20 करोड़ रुपए में खरीदा है. रवि बिश्नोई वैसे तो पिछले पांच साल से आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन यह पहली बार होगा जब वे अपने गृह राज्य की टीम राजस्थान रॉयल्स से खेलते नज़र आएंगे. अबु धाबी में मंगलवार, 16 दिसंबर को हुए मिनी ऑक्शन में रवि बिश्नोई की बेस प्राइज 2 करोड़ रुपए थी. ऑक्शन की शुरुआत में ही राजस्थान रॉयल्स (RR) ने रवि बिश्नोई पर बोली लगा दी थी. इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद (SH) भी रवि बिश्नोई को खरीदने की कतार में शामिल थे. तीनों टीमों के बीच चली कड़ी प्रतिस्पर्धा में रवि की कीमत बेस प्राइज से 5 करोड़ 20 लाख रुपए बढ़ गई. आख़िर में राजस्थान रॉयल्स ने सर्वाधिक बोली लगाते हुए उन्हें 7 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीद लिया.

जोधपुर में है रवि बिश्नोई के घर जश्न का माहौल

रवि बिश्नोई को राजस्थान रॉयल्स द्वारा खरीदे जाने के बाद जोधपुर में रवि बिश्नोई के घर पर खुशी का माहौल है. ऑक्शन के बाद से ही उनके घर पर उनके फैंस का आना जारी है. उनके पिता मांगीलाल बिश्नोई और उनकी माता और उनकी दो बड़ी बहनों के साथ पूरे परिवार के चेहरे पर भी खुशी साफ तौर पर छलक रही है.

रवि बिश्नोई के पिता मांगीलाल बिश्नोई ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, "जब बोली लग रही थी तो पूरा परिवार टीवी के सामने टकटकी लगाए बैठा था और जब रवि का नाम आया तो हमारी आंखें भर आईं और हम सभी खुशी से झूम उठे. हमारी खुशी दुगनी हो गई क्योंकि अब वह राजस्थान की टीम से ही खेलेगा."

जोधपुर में रवि बिश्नोई के घर पर पूरा परिवार खुशी मना रहा है

रवि बिश्नोई की मां भी अपने बेटे के राजस्थान से खेलने से भावुक नजर आईं. उन्होंने एनडीटीवी से कहा, "जब किसी माँ का बेटा इतना नाम रोशन करता है तो निश्चित रूप से खुशी होती है, लेकिन हमारी खुशी और बढ़ गई जब हमारा बेटा अपनी राजस्थान की टीम से ही खेलेगा."

रवि बिश्नोई के माता-पिता और बहनों ने बताया कि रवि शुरू से ही मेहनती रहा है और आज इसी की बदौलत वह सफलता के शिखर पर है.

आईपीएल में रवि बिश्नोई की यात्रा

रवि बिश्नोई ने इससे पहले आईपीएल 2020 सीजन में पंजाब किंग्स के लिए डेब्यू किया था. दो सीजन के बाद वह लखनऊ सुपर जायंट्स चले गए थे. 77 मैचों के अपने आईपीएल करियर में रवि बिश्नोई ने 72 विकेट लिए थे. रवि बिश्नोई आईसीसी टी-20 बॉलिंग रैंकिंग में नंबर एक गेंदबाज भी रह चुके हैं.

भरोसेमंद लेग स्पिनर

रवि बिश्नोई एक भरोसेमंद लेग स्पिनर रहे हैं. उनकी छवि एक गेम चेंजर गेंदबाज़ की रही है. एलएसजी ने वर्ष 2025 के सीज़ के लिए उन्हें 11 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. लेकिन पिछले सीज़न में बिश्नोई खास कमाल नहीं दिखा सके थे. पिछली बार वह 11 मैचों में सिर्फ़ 9 विकेट ले पाए थे.

आईपीएल में प्रदर्शन

हालांकि, आईपीएल में कुल मिलाकर उनका प्रदर्शन प्रभावी है. उन्होंने 77 आईपीएल मैचों में 72 विकेट लिए हैं. उनकी इकोनोमी रेट 8.21 रन रही है. वह लखनऊ के सबसे ज़्यादा विकेट लेनेवाले गेंदबाज़ हैं.

भारत के लिए 61 विकेट

रवि बिश्नोई ने वर्ष 2022 में भारत के लिए डेब्यू किया था. अपने करियर में वह अब तक तक 42 T-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं और इनमें 61 विकेट लिए हैं. उन्होंने दो बार 4-4 विकेट लेने का कारनामा दिखाया है.

