Asia Cup 2025, PAK vs UAE: भारत में Sony LIV के अलावा यहां देख सकते हैं मैच का Live टेलीकास्ट

Pakistan Vs UAE, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के 10वें मैच में पाकिस्तान और (यूएई) के बीच करो-या मरो वाला मैच दुबई में खेला जाएगा. यह दोनों टीमों के लिए एक तरह से नॉकआउट मुकाबला होगा, जिसमें जीतने वाली टीम अगले दौर में पहुंच जाएगी जबकि हारने वाली टीम अपने घर लौट जाएगी. इस मैच को पाकिस्तान और यूएई की टीम हर हाल में जीतने की कोशिश करेगी. खासकर आज के मैच में यदि यूएई ने उलटफेर कर दिया तो इतिहास बन जाएगा. पाकिस्तान ने टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत की थी और ओमान पर शानदार जीत हासिल की. ​​हालांकि, इसके बाद भारत ने उन्हें एकतरफा मुकाबले में हरा दिया था. यूएई ने भी ओमान पर जीत हासिल की है, लेकिन भारत ने घरेलू टीम को आसानी से हरा दिया था. (How to watch UAE vs Pakistan at Asia Cup 2025)

Pakistan Vs UAE, Asia Cup 2025 – Live Streaming Details

पाकिस्तान vs यूएई, एशिया कप 2025 मैच कब खेला जाएगा?

पाकिस्तान vs यूएई, एशिया कप 2025 का 10वां मैच बुधवार को यानी आज, 17 सितंबर 2025 को भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा.

पाकिस्तान Vs यूएई, एशिया कप 2025 का 10वां मैच कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान Vs यूएई, एशिया कप 2025 का 10वां मैच यूएई के अबू धाबी स्थित शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत में पाकिस्तान vs यूएई, एशिया कप 2025 का 10वां मैच भारत में ऑनलाइन कहां देख सकते हैं? (Where to watch the Pakistan Vs UAE, Asia Cup 2025 match 10 live online in India)

पाकिस्तान vs संयुक्त अरब अमीरात, एशिया कप 2025 ग्रुप ए मैच भारत में ऑनलाइन सोनी लीव ऐप पर देख पाएंगे.

भारत में पाकिस्तान vs यूएई, एशिया कप 2025 का 10वां मैच का टीवी पर लाइव टेवीकास्ट कहां देखें?

एशिया कप 2025 के पाकिस्तान बनाम यूएई मैच का 10वां मैच सोनी स्पोर्ट्स 1 और सोनी स्पोर्ट्स 5 चैनलों पर लाइव प्रसारित किया जाएगा. हिंदी कमेंट्री के लिए फैन्स सोनी स्पोर्ट्स 3 पर मैच देख सकते हैं. सोनी स्पोर्ट्स 4 पर तमिल और तेलुगु कमेंट्री में मैच का मजा ले सकते हैं.

Sony LIV के अलावा भारत में और कहां देख सकते हैं मैच का Live टेलीकास्ट

सोनी लिव के अलावा भारत में फैनकोड ऐप पर भी मैच देख सकते हैं. इस एप को डाउनलोड करके आप मैच का मजा भारत में ले सकते हैं. बता दें कि अगर आपको एक मैच को देखना है तो इसके लिए आपको 25 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं, पूरा एशिया कप का पैकेज लेना है तो 189 रन रुपये खर्च करने पड़ेंगे.

UAE टीम: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, मुहम्मद जोहैब, हर्षित कौशिक, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, सगीर खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद खान, आर्यांश शर्मा, ध्रुव पराशर, मतिउल्लाह खान, एथन डिसूजा, सिमरनजीत सिंह

पाकिस्तान टीम: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, सलमान मिर्जा, सूफ़ियान मुकीम