Asia Cup 2025: पाकिस्तान के लिए करो या मरो वाला मैच, जानिए UAE के खिलाफ खेलेगी या नहीं ?

- पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ मैच खेलने का फैसला प्रधानमंत्री के साथ चर्चा के बाद लिया
- ICC ने पाकिस्तान की मैच रेफरी हटाने की मांग को खारिज कर दिया था.
- पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ विवाद के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी थी लेकिन टीम ने दुबई में अभ्यास जारी रखा
Pakistan Vs UAE Preview, Asia Cup 2025: एशिया कप में आज पाकिस्तान और यूएई (Pakistan Vs UAE, Asia Cup 2025 match) के बीच मुकाबला है. पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा मैच है. दरअसल, हाथ मिलाने से इनकार के विवाद को लेकर एशिया कप के बहिष्कार की धमकी पर पाकिस्तान ने यू-टर्न ले लिया है. पाकिस्तान की टीम बुधवार, 17 सितंबर को अपने अंतिम ग्रुप ए मैच में यूएई से भिड़ेगी. हालांकि ICC ने 8 टीमों के इस टूर्नामेंट से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था, लेकिन सूत्रों के अनुसार, यह वरिष्ठ अधिकारी बुधवार को दुबई में पाकिस्तान के मैच में रेफरी नहीं होंगे.
क्या यूएई के खिलाफ मैच खेलेगी पाकिस्तान ?
रिपोर्ट के अनुसार, PCB के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ इस मामले पर चर्चा के बाद मैच कराने का फैसला लिया गया. एशिया कप के लिए आईसीसी की ओर से नियुक्त दूसरे मैच रेफरी रिची रिचर्डसन बुधवार के मैच में रेफरी की भूमिका निभा सकते हैं.
रविवार को भारत के खिलाफ मैच के दौरान हाथ मिलाने को लेकर हुए विवाद के बाद, पाकिस्तान ने पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाए जाने पर एशिया कप के बाकी मैचों का बहिष्कार करने की धमकी दी थी. पीसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी. पीसीबी ने उन पर आरोप लगाया था कि जब दुबई में ग्रुप ए के मुकाबले के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव सहित भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, तब उन्होंने कार्रवाई नहीं की थी.
पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी थी लेकिन अभ्यास करती दिखी थी टीम
मंगलवार को पाकिस्तान ने मैच से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी, जिससे यूएई के खिलाफ मैच में उनकी भागीदारी पर अनिश्चितता बढ़ गई. हालांकि, सलमान अली आगा की अगुवाई वाली टीम ने मैच की पूर्व संध्या पर दुबई स्थित आईसीसी अकादमी में अभ्यास करते नजर आए थे.
UAE टीम: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, मुहम्मद जोहैब, हर्षित कौशिक, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, सगीर खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद खान, आर्यांश शर्मा, ध्रुव पराशर, मतिउल्लाह खान, एथन डिसूजा, सिमरनजीत सिंह
पाकिस्तान टीम: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, सलमान मिर्जा, सूफ़ियान मुकीम
