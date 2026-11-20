पाकिस्तान ने शुक्रवार को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका को हराकर टेस्ट सीरीज जीतने का अपना लंबा इंतजार खत्म किया और सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली. पाकिस्तान ने चौथे दिन 90 रनों के छोटे लक्ष्य को आठ विकेट रहते हासिल कर लिया और दो साल बाद टेस्ट सीरीज जीती. मोहम्मद अब्बास ने दोनों पारियों में कुल छह विकेट लिए, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. साथ ही, दो मैचों में कुल आठ विकेट लेने के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का सम्मान भी मिला.

चौथे दिन श्रीलंका का आखिरी विकेट लेने के लिए पाकिस्तान को केवल दो ओवर लगे. मोहम्मद अब्बास ने असिथा फर्नांडो को एलबीडब्ल्यू आउट किया. इसके साथ ही श्रीलंकाई टीम 316 रनों पर ऑलआउट हो गई और पाकिस्तान को जीत के लिए 90 रनों का लक्ष्य मिला.

ओपनर अजान अवैस ने 36 गेंदों में 32 रन बनाए, जबकि तैय्यब आरिफ और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद ताहा जल्दी आउट हो गए; उन्होंने क्रमशः 13 और 4 रन बनाए. नंबर 4 पर भेजे गए आमिर जमाल ने 22 गेंदों में 34 रन बनाए और लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, जिससे पाकिस्तान को जीत मिली.

इससे पहले, दूसरी पारी में जमाल और अब्बास ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि रज़ाउल्लाह, साकिब खान और सलमान आगा ने बाकी चार विकेट आपस में बांटे. पहली पारी में श्रीलंका की टीम सिर्फ 98 रनों पर ऑलआउट हो गई. अब्बास, रज़ाउल्लाह और जमाल ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि साकिब को भी एक विकेट मिला. इसके जवाब में पाकिस्तान ने 325 रन बनाए, जिसमें ऊपरी और लॉअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया.

ओपनर अजान और आरिफ ने क्रमशः 47 और 46 रन बनाए, जबकि नंबर 5 पर आए साकिब ने 37 रन जोड़े. विकेटकीपर गाज़ी गोरी ने नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए 54 रन बनाए और नंबर 10 पर आए रज़ाउल्लाह ने 42 रन बनाकर टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. अक्टूबर 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ 2-1 की जीत के बाद, यह पाकिस्तान की पहली टेस्ट सीरीज जीत थी। इस जीत से पहले उन्होंने छह सीरीज खेली थीं, जिनमें से तीन में उन्हें हार मिली, जबकि तीन सीरीज ड्रॉ रहीं.

यह भी पढ़ें- भुवनेश्वर कुमार ने फिर दिखाया दम, 3 विकेट लेकर यूपी को दिलाई शानदार जीत

यह भी पढ़ें- PM मोदी से मुलाकात के बाद चला SKY का बल्ला! सूर्याकुमार यादव ने फॉर्म में वापसी का बताया राज