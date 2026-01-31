विज्ञापन
Pakistan vs Australia Live Streaming 2nd T20I: कब और कहां देखें मुकाबला, भारत में कैसे देख पाएंगे फ्री में

Pakistan vs Australia Live Streaming 2nd T20I: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाना है.

  • पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होगा
  • पाकिस्तान ने पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 22 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की है
  • यह सीरीज टी20 वर्ल्ड कप से पहले आखिरी मुकाबला है और दोनों टीमें अपनी तैयारी पूरी करना चाहती हैं
Pakistan vs Australia Live Streaming 2nd T20I: पाकिस्तान शनिवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में तीन मैचों की सीरीज़ के दूसरे T20I में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा. 1-0 की बढ़त के साथ, सलमान अली आगा और उनकी टीम का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया पर एक और शानदार जीत के साथ सीरीज़ अपने नाम करना है. इससे पहले गुरुवार को, पाकिस्तान ने पहले T20I में ऑस्ट्रेलिया को 22 रनों से हराया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए, पाकिस्तान ने अयूब की 40 रनों की पारी और आगा के 39 रनों की मदद से 20 ओवर में 168/8 रन बनाए. 169 रनों का पीछा करते हुए, ऑस्ट्रेलिया ने आक्रामक इरादे से शुरुआत की, लेकिन पाकिस्तान के अनुशासित स्पिन अटैक के सामने जल्दी ही बिखर गई.

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के लिए यह सीरीज इसलिए भी अहम है क्योंकि 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है और यह आखिरी टी20 सीरीज है. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की कोशिश आखिरी के चेक बॉक्स को टिक करने की होगी. वहीं इस मैच के दौरान पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी किट जारी करने वाला था, लेकिन अब यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है.

पहले मैच के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा था,"हमने बैटिंग करते समय अच्छी शुरुआत की. जैसा हम चाहते थे, वैसा फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन यह चैलेंजिंग था. 10 ओवर के बाद गेंद ठीक से नहीं आ रही थी. मैं नंबर 3 पर बैटिंग करूंगा. हमें काफी स्पिन का सामना करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि मैं पावरप्ले में स्पिन पर हावी हो सकता हूं. मुझे लगा कि 170 रन काफी थे. जहां हम थे, वहां से 10-15 रन और बना सकते थे. सच कहूं तो अबरार ने अपने डेब्यू के बाद से शानदार प्रदर्शन किया है. हमारे स्पिनर हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं."

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा T20I मैच कब होगा?

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा T20I मैच शनिवार, 31 जनवरी को होगा.

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा T20I मैच कहां होगा?

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा T20I मैच गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर में होगा.

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा T20I मैच किस समय शुरू होगा?

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा T20I मैच शाम 4:30 बजे IST पर शुरू होगा। मैच का टॉस शाम 4:00 बजे IST पर होगा.

कौन से टीवी चैनल पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरे T20I मैच का लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे?

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा T20I मैच भारत में टीवी पर लाइव नहीं दिखाया जाएगा.

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरे T20I मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरे T20I मैच की लाइव स्ट्रीमिंग स्पोर्ट्स टीवी यूट्यूब चैनल पर होगी.

