पाकिस्तान के T-20 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर सस्पेंस बरकरार, किट लॉन्च प्रोग्राम किया रद्द

Pakistan T20 World Cup 2026: पाकिस्तान के टी-20 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर सस्पेंस अभी तक बरकरार है. पाकिस्तान टी-20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा या नहीं, इसका फैसला 2 फरवरी को आ सकता है. उससे पहले एक और खबर सामने आई है. दरअसल, पाकिस्तान ने अपनी टी-20 वर्ल्ड टीम की किट लॉन्च का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है जिससे असमंजस की स्थिति बन गई है और उनकी भागीदारी को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है. किट लॉन्च का प्रोग्राम अचानक कैंसल होने से इस बात की अटकलें तेज़ हो गई हैं कि बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के विरोध में पाकिस्तान अभी भी टूर्नामेंट से हट सकता है.

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब आईसीसी ने बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया. यह फैसला तब से एक बड़े जियोपॉलिटिकल और खेल से जुड़े विवाद में बदल गया है, और अब पाकिस्तान भी इस विवाद का हिस्सा है और लगातार आईसीसी को गीदड़भभकी दे रहा है.

ट्रैवल प्लान भी अस्पष्ट

पाकिस्तान टीम के ट्रैवल प्लान की व्यवस्थाओं को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है, पाकिस्तान को सोमवार सुबह ऑस्ट्रेलिया के साथ उसी एयर लंका फ्लाइट से कोलंबो जाना है, लेकिन यह भी अभी तक कन्फर्म नहीं है.

T20 विश्व कप के लिए पाकिस्तान कर चुका है टीम का ऐलान

इन विवादों के बीच पाकिस्तान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है .सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तान ने स्क्वॉड का ऐलान किया है. बता दें टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ है. वहीं, भारतीय टीम के साथ पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को है.

T20 विश्व कप के लिए पाकिस्तान टीम:

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक

पाकिस्तान का टी-20 वर्ल्ड कप शेड्यूल

7 फरवरी (शनिवार): पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड - ग्रुप ए, पहला मैच

वेन्यू: सिंहली स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो | समय: सुबह 11:00 बजे (भारतीय समय)

10 फरवरी (मंगलवार): पाकिस्तान बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका - ग्रुप ए, 12वां मैच

वेन्यू: सिंहली स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो | समय: शाम 7:00 बजे (भारतीय समय)

15 फरवरी (रविवार): भारत बनाम पाकिस्तान - ग्रुप ए, 27वां मैच

वेन्यू: आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | समय: शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

18 फरवरी (बुधवार): पाकिस्तान बनाम नामीबिया - ग्रुप ए, 35वां मैच

वेन्यू: सिंहली स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो | समय: दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समय)