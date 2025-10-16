पाकिस्तान टी20 कप्तान सलमान आगा की छुट्टी की तैयारी, दो बड़ी बातों ने पहुंचाया नुकसान, यह खिलाड़ी लेगा जगह

पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसी नांव पर सवार है, जो कब पता नहीं किस दिशा में चली जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता. एशिया कप (Asia Cup 2025) में पिछले दिनों भारत के हाथों फाइनल में मिली हार के बाद पड़ोसी क्रिकेट में भूचाल सा आ गया था. और अब इसके असर की भी खबरें आ रही हैं. इसी के तहत कप्तान आगा सलमान (Agha Salman) की पद से छुट्टी हो सकती है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अनुभवी शादाब खान (Shadab Khan set to be captain) टी20 टीम के कप्तान बनाए जा सकते हैं. कंधे की चोट के कारण एशिया कप से दूर रहे शादाब इससे लगभग उबर चुके हैं. और वह नवंबर में खेले जाने वाली टी20 ट्राई सीरीज में टीम की कमान संभाल सकते हैं. इसमें बाकी दो टीमें अफगानिस्तान और श्रीलंका हैं.

शादाब खान पिछले दिनों टी20 एशिया कप टीम से अनुपस्थित रहन वाले पाकिस्तान के सबसे अहम खिलाड़ी थे. इसकी वजह चोट ही थी, लेकिन अब रिपोर्ट के अनुसार शानदार न केवल टीम में वापसी करने जा रहे हैं, बल्कि वह कप्तान आगा सलमान की जगह लेने के लिए तैयार हैं. वर्तमान में शादाब खान टीम के आधिकारिक उप-कप्तान हैं, लेकिन जब वह चोटिल हुए थे, तो PCB ने उप-कप्तान के नाम का ऐलान ही किया था.

इस वजह से आगा सलमान को हटाने की तैयारी

हालांकि, आगा सलमान ने 17 वनडे और 30 टी20 मैचों में पाकिस्तान की कमान संभाली है, लेकिन उनकी खुद की फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब रही है. एशिया कप में वह टीम के लिए बड़ी निराशा साबित हुए और सिर्फ 12 के औसत, 80.89 के स्ट्राइक-रेट से 72 रन ही बना सके थे. मगर सबसे बड़ा पहलू पाकिस्तान का टूर्नामेंट में भारत के हाथों तीन बार हारना रहा और इसी ने सलमान का गणित बिगाड़ दिया.



