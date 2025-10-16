5 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए DIG हरचरण भुल्लर, CBI की छापेमारी में घर से मिले करोड़ों रुपए

- पंजाब के रोपड़ रेंज के DIG हरचरण भुल्लर को सीबीआई ने 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.
- हरचरण भुल्लर 2007 बैच के IPS अधिकारी हैं और रोपड़ रेंज के DIG पद पर कार्यरत हैं.
- गिरफ्तार DIG के घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी में करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए हैं.
DIG Harcharan Bhullar Bribe Case: रिश्वतखोरी की जड़े सरकारी महकमों में कितनी गहरी हो चुकी है, इसका एक उदाहरण गुरुवार को पंजाब से सामने आया. यहां सीबीआई ने 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रोपड़ DIG हरचरण भुल्लर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया. हरचरण भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने अधिकारी के घर और ठिकानों पर छापेमारी शुरू की. जहां से करोड़ों रुपए कैश मिले हैं. दरअसल CBI ने गुरुवार को पंजाब के पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर को करप्शन से जुड़े एक मामले में मोहाली स्थित उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया.
2007 बैच के IPS अधिकारी हैं हरचरण भुल्लर
2007 बैच के IPS अधिकारी भुल्लर डीआईजी (रोपड़ रेंज) के पद पर कार्यरत हैं. रोपड़ रेंज में मोहाली, रूपनगर और फतेहगढ़ साहिब जिले शामिल हैं. भुल्लर इससे पहले DIG (पटियाला रेंज) के पद पर कार्यरत थे. उन्होंने सतर्कता ब्यूरो के संयुक्त निदेशक और जगराओं, मोहाली और संगरूर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में भी काम किया है.
🔴 #BREAKING | CBI ने DIG रोपड़ को गिरफ्तार किया, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए DIG हरचरण भुल्लर#DIGRopar | #CBI | @malhotra_malika | @mukeshmukeshs pic.twitter.com/E4HNjvVdLa— NDTV India (@ndtvindia) October 16, 2025
घूसखोर डीआईजी के घर से करोड़ों रुपए बरामद
भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने उनके घर पर छापेमारी की. जहां से करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए. डीआईजी के घर में नोटों की गिनती की जा रही है. ऐसे में अभी उनके घर से कितना पैसा बरामद हुआ, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. डीआईजी भुल्लर का मोहाली में घर है.
डीआईजी के घर पर सीबीआई की छापेमारी, देखें वीडियो
VIDEO | CBI arrests Punjab Police DIG Harcharan Bhullar in a graft case.— Press Trust of India (@PTI_News) October 16, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/PAA5a8sZ9R
फर्जी केस में कारोबारी से मांग रहे थे रिश्वत
रिश्वतखोरी के केस में गिरफ्तार डीआईजी भुल्लर को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एक कारोबारी ने 11 अक्टूबर को चंडीगढ़ CBI दफ्तर में DIG की शिकायत दी थी. कारोबारी की शिकायत थी कि DIG हरचरण भुल्लर उसको धमकी दे रहा है और रिश्वत मांग रहा है.
8 लाख रुपए के साथ-साथ हर महीने 5 लाख रिश्वत की डिमांड
कारोबारी की शिकायत के मुताबिक DIG ने उसके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दर्ज किया था और उसको निपटाने के लिए उससे 8 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की. इसके बाद तंग आकर कारोबारी ने चंडीगढ़ सीबीआई दफ्तर को ये जानकारी दी. सीबीआई ने 10 दिन से इस अफसर पर ट्रेप लगाया और आज 8 लाख में से 5 लाख रुपए की पहली किश्त जब दी जा रही थी तो चंडीगढ़ सीबीआई टीम ने इस अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.
#WATCH | Chandigarh: DIG Ropar Range, Harcharan Singh Bhullar, was arrested by CBI while accepting a bribe earlier today.— ANI (@ANI) October 16, 2025
Visuals from outside CBI Office. https://t.co/tyxGTek1R0 pic.twitter.com/FhaW1FRCnr
चंडीगढ़ और रोपड़ में डीआईजी के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी
जांच में ये बात भी सामने आई है इस 8 लाख की रिश्वत के अलावा ये अधिकारी कारोबारी से हर महीने 5 लाख की रिश्वत की डिमांड भी कर रहा था, जिससे कारोबारी तंग आ गया और सीबीआई के पास चला गया. फिलहाल चंडीगढ़ और रोपड़ में डीआईजी के घर और ठिकानों पर सीबीआई की रेड्स चल रही है. छापेमारी के बाद क्या रिकवरी होती है, इसपर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
