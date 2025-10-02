ऋषि कपूर की 'नाजायज बेटी' कही गई ये एक्ट्रेस, कहा था- 'जब तुम अपनी मां के पेट में थीं, तो...

ऋषि कपूर भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार्स में से एक हैं, जिन्हें ऑडियंस का ही नहीं बल्कि उनके को स्टार्स से भी खूब प्यार मिला. वहीं हाल ही में ऋषि कपूर की बहू और एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर को स्टार वरुण धवन के साथ काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में पुराने यादों को शेयर करते हुए नजर आए. वहीं इस दौरान वरुण धवन ने एक मजेदार किस्सा स्टूडेंट ऑफ द ईयर में ऋषि कपूर से जुड़ा शेयर किया. वरुण धवन ने कहा, मुझे याद है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​के साथ मेरा एक फुटबॉल सीक्वेंस था और ऋषि जी को हमारे बालों में जैल की मात्रा से दिक्कत थी. वह बार-बार कह रहे थे, 'यह क्या है? तुम्हारे बाल हिलते ही नहीं. ओले पड़ें या तूफ़ान, तुम्हारे बाल हिलते ही नहीं. तुम लोग फुटबॉल खेल रहे हो, तुम्हारे बाल हिलने चाहिए.'

वरुण ने याद किया कि ऋषि कपूर उनके पास आए और उनके बालों को छू भी लिया. फिर उन्होंने निर्देशक करण जौहर को फ़ोन करके इसकी शिकायत की. करण ने वरुण को आर्डर दिया. 'अपने बाल हिलाओ'. हालांकि, वरुण ने करण को समझाया कि यह संभव नहीं है, और कहा, 'मेरे बालों में जेल है.' ऋषि गुस्सा हो गए और जिद करने लगे, "यह जेल हटा दो. मैं शॉट नहीं करूंगा." वरुण ने याद किया, "जब तक उन्होंने जैल नहीं हटा दिया, हमने अगला शॉट नहीं लिया."

इसके अलावा आलिया भट्ट ने भी ऋषि कपूर के साथ रणबीर कपूर से शादी से पहले बिताई यादों को शेयर किया और कहा, मैं उस वक्त रणबीर को डेट नहीं कर रही थी. लेकिन हम (आलिया और ऋषि कपूर) हर शाम हैंगआउट करते थे. उनके पास बहुत मजेदार कहानियां थीं बताने के लिए. वह हर किसी को शूट के बाद कॉल करते और साथ में डिनर करने के लिए कहते थे. माहौल बहुत मजेदार था. मैं उन्हें बहुत याद करती थी. जब भी लोग राहा को देखते हैं तो वह कहते हैं मिनी ऋषि कपूर और आलिया भट्ट.

इसी पर ट्विंकल खन्ना भी ऋषि कपूर से जुड़ा किस्सा सुनाते हुए कहती हैं, मैं ऑलमोस्ट कपूर बन गई थी आलिया के ससुर जी की वजह से. मेरे बर्थडे पर वह बहुत अच्छा ट्वीट करते थे. वह कहते ओह तुम जानती हो. जब तुम अपनी मां के पेट में थीं तो मैंने उनके लिए गीत गाए थे' तो सभी ने सोचा कि मैं उनकी नाजायज बेटी हूं. इस वजह से वह ट्रोल हुए और उन्हें सफाई देते हुए कहना पड़ा, नहीं मैं माफी चाहता हूं.

इस बात पर आलिया भट्ट के अजीब एक्सप्रेशन देख काजोल रिएक्शन देती हैं, जिस पर ट्विंकल कहती हैं, मैं तुम्हारी ननद नहीं हूं. यह सिर्फ एक गलती थी. वहीं वरुण धवन कहते हैं, वह (आलिया) नहीं जानती कि इस पर कैसे रिएक्ट करे. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ऋषि कपूर और ट्विंकल खन्ना की मां डिंपल कपाड़िया ने साथ में राज कपूर की 1973 में रिलीज हुई क्लासिक फिल्म बॉबी से एक्टिंग डेब्यू किया था.

