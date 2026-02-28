PAK vs SL, T20 World Cup: श्रीलंका के खिलाफ किस अंतर से जीतने पर पाकिस्तान पहुंचेगा सेमीफाइनल में? ICC ने दिया समीकरण

Pakistan Semifinal Equation, T20 World Cup: टी20 विश्व कप 2026 में ग्रुप 2 के सुपर-8 का आखिरी मुकाबला पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कैंडी में शनिवार को खेला जाना है. पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिहाज से यह मुकाबला काफी अहम है. श्रीलंका सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के पास श्रीलंका पर बड़ी जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जाने का मौका है. हालांकि, पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ जीत के साथ ही कुछ समीकरण भी साधने होंगे.

ग्रुप 2 से इंग्लैंड सुपर-8 के अपने तीनों मैच जीतकर 6 अंक के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, जबकि श्रीलंका बाहर हो चुकी है. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पास अब भी सेमीफाइनल में जाने का मौका है.

न्यूजीलैंड के तीन मैचों में पहला मैच बारिश की वजह से धुल गया था. इस मैच से न्यूजीलैंड को 1 अंक मिला था. इसके बाद न्यूजीलैंड ने अपने दूसरे मैच में श्रीलंका को हराकर 2 अंक लिए. शुक्रवार को खेले गए अपने तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा. इस हार ने न्यूजीलैंड के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल कर दी और पाकिस्तान की उम्मीदें जिंदा रखीं. न्यूजीलैंड के 3 अंक हैं और रन रेट +1.390 है.

पाकिस्तान के सुपर-8 के सफर पर गौर करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश से धुले मैच से उसे 1 अंक मिला था, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा था. पाकिस्तान के 2 मैचों से 1 अंक हैं और रन रेट -0.461 है. शनिवार शाम को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मुकाबले में पाकिस्तान को सिर्फ जीत दर्ज नहीं करनी, बल्कि अपने रन रेट को न्यूजीलैंड से बेहतर करना होगा, तभी वह सेमीफाइनल में जा सकती है.

श्रीलंका पर जीत के साथ पाकिस्तान को 2 अंक मिलेंगे और उसके न्यूजीलैंड के बराबर 3 अंक हो जाएंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के रन से रेट से बेहतर होने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ या तो 64 रन से जीत दर्ज करनी होगी या किसी भी लक्ष्य को 13.1 ओवर में हासिल करना होगा. इन्हीं दो समीकरणों में से किसी एक से मिली जीत पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा सकती है. हालांकि, पहली पारी के आधार पर पाकिस्तान का समीकरण बदल सकता है. साधारण जीत या बारिश की स्थिति में न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी.

आईसीसी के अनुसार, अगर पाकिस्तान को 141 का लक्ष्य मिलता है तो उसे 13 ओवर में हासिल करना होगा. यह लक्ष्य 146 का हुआ तो उसे 13.4ओवर में इसे हासिल करना होगा. अगर सलमान आगा एंड कंपनी पहले बैटिंग करती है तो उसे कम से कम 65 रनों से जीत दर्ज करनी होगी, तभी वह न्यूजीलैंड के रन रेट से आगे निकल पाएगी.

यह भी पढ़ें: जम्मू कश्मीर पहली बार रणजी चैंपियन, 'यह बिशन सिंह बेदी को याद करने का दिन'

यह भी पढ़ें: PAK vs SL, T20 World Cup: बारिश से रद्द हुआ पाकिस्तान-श्रीलंका मैच तो कौन पहुंचेगा सेमीफाइनल में?