 VIDEO: 33 चौके, 9 छक्के, आज ही के दिन ईडन गार्डन में आया था 'रोहित' नाम का तूफान

रोहित शर्मा ने आज ही के दिन श्रीलंका के खिलाफ ईडन गार्डन्स स्टेडियम में 264 रनों की शानदार पारी खेली थी.

Rohit Sharma
  • रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को ईडन गार्डन्स में श्रीलंका के खिलाफ वनडे में 264 रनों की पारी खेली थी
  • इस पारी में रोहित शर्मा ने 173 गेंदों का सामना करते हुए 33 चौके और 9 छक्के लगाए थे
  • भारत ने उस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 404 रन बनाए थे
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के नाम यूं तो कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड ऐसा है जिसे किसी अन्य बल्लेबाज द्वारा तोड़ना मुश्किल लगता है. रोहित ने वनडे करियर में एक मैच में 264 रनों की शानदार पारी खेली थी. रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में श्रीलंका के गेंदबाजों की जमकर क्लास ली थी. तत्कालीन कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व वाली टीम इंडिया में रोहित शर्मा सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे थे और श्रीलंका के गेंदबाजों की लाइन-लेंथ बिगाड़ दी थी.

11 साल पहले खेली गई रोहित शर्मा की इस यादगार पारी को बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर साझा किया. बीसीसीआई ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, '11 साल पहले रोहित शर्मा ने खेली थी 264 रनों की शानदार पारी.' बीसीसीआई ने मैच की एक वीडियो क्लिप भी शेयर की है, जिसमें रोहित शर्मा श्रीलंका के गेंदबाजों पर चौकों-छक्कों की बरसात कर रहे हैं.

बीसीसीआई ने लिखा, 'रोहित शर्मा ने एक अविश्वसनीय पारी खेलकर वनडे में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर दर्ज किया. रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान 173 गेंदों में 264 रन बनाए. 33 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के भी जड़े.'

इस मैच की बात करें तो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का चौथा मैच खेला गया था. भारतीय टीम के तत्कालीन कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम इंडिया के लिए मैदान पर रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे की जोड़ी मैदान पर थी. रहाणे और शर्मा ने टीम को अच्छी शुरुआत दी, लेकिन 24 गेंद में 28 रन बनाकर रहाणे पवेलियन लौटे.

भारत का स्कोर 40 पर एक विकेट था. क्रीज पर मौजूद रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए अंबाती रायडू आए, लेकिन वे भी ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाए और 19 गेंद में 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे. भारत का स्कोर 59 रन पर दो विकेट था. क्रीज पर रोहित शर्मा ने एक छोर संभाल रखा था, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरने का सिलसिला जारी था.

क्रीज पर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टीम को संभाला और 200 रनों की शानदार साझेदारी की. विराट जब आउट हुए तो टीम का स्कोर 261 पहुंच चुका था. विराट ने 66 रनों की पारी खेली थी. भारत अब आसानी से 300 की दहलीज तक पहुंचता दिख रहा था, लेकिन रोहित शर्मा को कुछ और ही मंजूर था. सेंचुरी लगा चुके रोहित शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी में तेजी लाते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों को टारगेट करना शुरू किया. उन्होंने टीम के बाकी खिलाड़ी सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा के साथ साझेदारी निभाई और भारत को 404 स्कोर तक पहुंचाया.

जवाब में श्रीलंका की टीम 251 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने इस मैच को 153 रनों से जीत लिया.

