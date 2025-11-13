कौन होगा IPL 2026 का सबसे महंगा खिलाड़ी? आकाश चोपड़ा के भविष्यवाणी से वर्ल्ड क्रिकेट में मचा तहलका

आईपीएल 2026 का रोमांच क्रिकेट प्रेमियों के सिर पर अभी से छाने लगा है. उम्मीद जताई जा रही है कि 15 दिसंबर 2025 के आसपास मिनी ऑक्शन का डेट तय किया जा सकता है. जहां अपने चहेते खिलाड़ियों के लिए सभी टीमों के बीच जमकर होड़ देखने को मिलेगी. मिनी ऑक्शन का डेट सामने आए. उससे पहले भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए सबको चौंका दिया है. 48 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि इस बार की नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.

आपको बता दें कि आगामी नीलामी में अगर ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरते हैं तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी. क्योंकि 2 साल पहले यानी कि आईपीएल 2023 की नीलामी में ग्रीन आईपीएल के सबसे मंहगे खिलाड़ियों में से एक रह चुके हैं. उस दौरान ग्रीन के लिए नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जमकर होड़ देखने को मिली थी. मगर अंत में मुंबई इंडियंस की टीम स्टार क्रिकेटर को अपने बेड़े में शामिल करने में कामयाब रही. उस दौरान एमआई ने 26 वर्षीय क्रिकेटर को 17.5 करोड़ की भारी-भरकम कीमत पर साइन किया था.

परिणाम यह रहा कि यह राशि उस दौरान ग्रीन को आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया था. चोपड़ा का मानना है कि एकबार फिर वह नीलामी नें हर किसी को चौंका सकते हैं और आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं.

ग्रीन का आईपीएल करियर

बात करें ग्रीन के आईपीएल करियर के बारे में तो खबर लिखे जाने तक उन्होंने देश की प्रतिष्ठित लीग में कुल 29 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 28 पारियों में 41.59 की औसत से 707 रन निकले हैं. ग्रीन के नाम आईपीएल में 1 शतक और 2 अर्धशतक दर्ज है.

वहीं बात करें उनके गेंदबाजी प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने 29 पारियों में 41.5 की औसत से 16 सफलता प्राप्त की है. आईपीएल में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 12 रन खर्च कर 2 विकेट है.

