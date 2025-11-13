विज्ञापन

विदेशी सिंगर्स की मराठी लावणी सुन हैरान रह जाएंगे आप, खुशी से झूमने लगे जज, अंदाज ऐसा जो कर देगा हैरान

बहुत सारे विदेशी सिंगर्स ऐसे हैं जो हिंदी फिल्मों की गीत पब्लिक स्टेज पर भी गाते हैं. पर, उनकी आवाज में विदेशी पुट हमेशा झलकता है. जिसकी वजह से कुछ शब्द या लाइनें ऊपर नीचे हो जाती हैं.

नई दिल्ली:

विदेशी सिंगर्स के बीच हिंदी गानों को गाने का क्रेज कुछ अलग ही है. बहुत सारे विदेशी सिंगर्स ऐसे हैं जो हिंदी फिल्मों की गीत पब्लिक स्टेज पर भी गाते हैं. पर, उनकी आवाज में विदेशी पुट हमेशा झलकता है. जिसकी वजह से कुछ शब्द या लाइनें ऊपर नीचे हो जाती हैं. लेकिन रियलिटी शो में कुछ विदेशी सिंगर्स ने अपने फन से सबको हैरान कर दिया. इन सिंगर्स ने इस अंदाज में मराठी गीत गाया कि सुनने वाले बस उन्हें देखते ही रह गए. ऐसे लोगों में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर शान भी शामिल थे.

हैरान करने वाला टैलेंट

ट्विटर पर इन विदेशी सिंगर्स का वीडियो शेयर किया है फारुख मोहम्मद नाम के हैंडल ने. ये वीडियो इंडियाज गॉट टैलेंट नाम के रियलिटी शो का है. इस शो में तीन विदेशी सिंगर्स परफोर्म करते हुए नजर आ रही हैं. इन तीनों ने ही साड़ी पहनी हुई है. हाथ में कलावा भी बंधा है. और, तीनो झूमते हुए गीत गा रही हैं. आप गौर से सुनेंगे तो ये जान जाएंगे कि तीनों ही मराठी में गाना गा रही हैं. तीनों की बोली सुनकर जरा भी ये अहसास नहीं होगा कि वो तीनों विदेशी हैं औऱ उनके लिए मराठी लहजा नया है. गाने गाते हुए तीनों एक्सप्रेशन भी बाकमाल दे रही हैं और थिरक भी रही हैं.

जजेस ने दिया ऐसा रिएक्शन

इन तीनों कंटेस्टेंट को देखकर जजेस भी हैरान रह गए. खासतौर से बॉलीवुड के मशहूर सिंगर शान. जो उनका गाना सुनकर एकटक उन्हें देखते ही रह गए. उनका चेहरा बता रहा था कि वो इस गाने पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं. शो के बाकी जजेस का भी यही हाल था. मलाइका अरोड़ा इन तीनों का गाना सुनकर ठुमकने लगी थीं और नवजोत सिंह सिद्धू भी अपनी सीट पर ही मटकने लगे थे. शो के होस्ट हर्ष लिंबाचिया भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाए. परफोर्मेंस पूरी होने के बाद जजेस ने स्टेंडिंग ओवेशन भी दिया. इन तीनों का गाना सुनकर यूजर्स भी उनकी तारीफ में कमेंट कर रहे हैं.

