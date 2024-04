कालुवितरणा या जयसूर्या नहीं बल्कि इस बल्लेबाज ने ODI में बदल दी ओपनिंग की परिभाषा, पूर्व भारतीय दिग्गज ने बताया 

who changed the definition of opening in ODI?

Who is the batsman who changed the definition of opening in ODI: ऐसा माना जाता है कि 90s के दशक में श्रीलंका के सनथ जयसूर्या और रोमेश कालूवितरणा ने मिलकर वनडे क्रिकेट में ओपनिंग बल्लेबाजी की परिभाषा बदल कर रख दी थी. 1996 विश्व कप में दोनों ओपनर 15 ओवर के अंदर गेंदबाजों की ऐसी धुनाई करते थे कि विरोधी टीम पहले 15 ओवर में ही मैच से हाथ धो बैठता था. रोमेश कालूवितरणा और जयसूर्या ने मिलकर पहले 15 ओवर में धुआंधार बल्लेबाजी की रणनीति अपनाई थी. दोनों बल्लेबाजों को ही आजतक वनडे में ओपनिंग बल्लेबाजी की परिभाषा बदलने के लिए जिम्मेदार माना जाता है. लेकिन भारत के पूर्व दिग्गज नवजोत सिंह सिद्धू ऐसा नहीं मानते हैं. उनके नजर में पहले 15 ओवर में धुआंधार बल्लेबाजी करने की रणनीति का आगाज जयसूर्या और कालूवितरणा ने नहीं बल्कि भारत के एक दिग्गज बल्लेबाज ने की थी.