रात को बिना कपड़ों के सोने के फायदे? रात को सोते समय क्या पहनना चाहिए, जान लें ये 5 फायदे

Bina kapdo ke sone ke fayde in hindi : दिनभर की भागदौड़ के बाद जब रात को बिस्तर पर लेटते हैं, तो बस एक ही ख्वाहिश होती है चैन की नींद मिले. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नींद का कनेक्शन (Sleep And Cloth Connection) आपके सोने के कपड़ों से भी हो सकता है? हां, बिल्कुल सही सुना, गलत कपड़े पहनकर सोना आपकी नींद ही नहीं, बल्कि सेहत (Health) के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है. तो आइए जानते हैं कि रात को कौन से कपड़े पहनकर सोना खतरनाक माना जाता है.

बहुत टाइट कपड़े पहनकर न सोएं (Don't Sleep In Tight Clothes)

कई लोग सोचते हैं कि फिट कपड़े पहनने से आराम महसूस होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. टाइट टी-शर्ट, लेगिंग्स या जीन्स पहनकर सोना शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है. ऐसे कपड़े पसीना रोक लेते हैं जिससे स्किन पर रैशेज और खुजली हो सकती है. महिलाओं में यह आदत प्राइवेट पार्ट्स में फंगल इंफेक्शन का कारण भी बन सकती है. इसलिए सोते समय हमेशा ढीले और हल्के कपड़े ही पहनें ताकि शरीर को पूरी तरह आराम मिले.

सिंथेटिक फैब्रिक से बचें (Avoid Synthetic Fabric)

नायलॉन, पॉलिएस्टर या साटन जैसे कपड़े देखने में भले सुंदर लगें लेकिन रात के समय पहनने के लिए सही नहीं होते. ये कपड़े स्किन को सांस नहीं लेने देते और पसीना रोक देते हैं. इससे स्किन पर दाने, खुजली या इंफेक्शन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. रात में हमेशा कॉटन या लिनन के हल्के और मुलायम कपड़े पहनें. ये शरीर को ठंडक और आराम दोनों देते हैं.

अंडरगारमेंट्स पहनकर न सोएं (Don't Sleep With Undergarments On)

कई लोग आदतन रात में भी अंडरगारमेंट्स पहने रहते हैं, जबकि यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है. ऐसा करने से एयर फ्लो रुक जाता है और बैक्टीरिया या फंगस पनपने लगते हैं. इससे प्राइवेट एरिया में इंफेक्शन और जलन की समस्या बढ़ सकती है. इसलिए सोते समय हल्के और ढीले कपड़े पहनें ताकि शरीर को पूरी तरह रिलैक्स महसूस हो.

बहुत मोटे या गर्म कपड़े न पहनें (Don't Overdress At Night)

सर्दियों में ठंड से बचने के लिए कई लोग दो-तीन लेयर वाले कपड़े पहन लेते हैं. लेकिन ऐसा करने से शरीर का तापमान ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे बेचैनी और पसीना आने लगता है. इससे नींद टूटती है और शरीर थका हुआ महसूस करता है. बेहतर होगा कि आप एक गर्म लेकिन हल्का और सांस लेने वाला कपड़ा पहनें ताकि टेंप्रेचर बैलेंस बना रहे.

गंदे कपड़ों में सोना नुकसानदायक है (Avoid Sleeping In Dirty Clothes)

कभी-कभी आलस में लोग दिनभर के पहने हुए कपड़ों में ही सो जाते हैं, जो सेहत के लिए बिल्कुल गलत है. दिनभर के कपड़ों में धूल, पसीना और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं जो स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं. इससे मुंहासे, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. सोने से पहले हमेशा साफ कपड़े पहनें और चाहें तो हल्के गुनगुने पानी से नहा भी लें, नींद और भी गहरी आएगी.

रात में क्या पहनना चाहिए (What To Wear At Night)