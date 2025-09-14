India vs Pakistan: 'ना नजर मिली...ना हाथ मिलाया', टॉस के समय सूर्यकुमार यादव और सलमान अली आगा का ऐसा था रिएक्शन

India vs Pakistan Asia Cup 2025 No Hand Shake Between Captain: पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने रविवार को एशिया कप (IND vs PAK Asia Cup 2025) ग्रुप ए के मैच में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. दोनों टीमें अपने शुरुआती मैचों में शानदार जीत के बाद वापसी कर रही हैं और उन्होंने एक ही प्लेइंग इलेवन उतारने का फैसला किया है.

टॉस के समय सूर्यकुमार-सलमान आगा का रिएक्शन (No Hand Shake Between Ind-Pak Captain)

भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव वाले माहौल के बीच खेले जा रहे एशिया कप मुकाबले में टॉस के दौरान दोनों टीमों के कप्तानों के बीच ना नजर मिली और ना हाथ मिलाया. क्रिकेट मैचों में टॉस के समय कप्तानों का हाथ मिलाना एक रिवाज़ माना जाता है. इस मुकाबले में दोनों टीमें इस मुकाबले में अपने शुरुआती मैच जीतकर आई हैं.

No handshake between Salman Ali Agha and Suryakumar Yadav at the toss.#INDvsPAK #AsiaCup2025 pic.twitter.com/UtBbI9DIJ4 — Doctor (@arslaniqbal122) September 14, 2025

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करने जा रहे हैं. हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत उत्साहित हैं. विकेट धीमा लग रहा है. बस पहले बल्लेबाजी करके रन बनाना चाहते हैं. हम यहां लगभग 20 दिन से हैं और हालात के आदी हो गए हैं."

भारतीय कप्तान सर्यकुमार यादव ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, और इससे खुश हैं. हमने सिर्फ एक पिच दूर खेला था, विकेट अच्छा था और रात में बल्लेबाजी के लिए बेहतर था. वहां नमी है, इसलिए ओस पड़ने की उम्मीद है. टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है."

टी20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर बहुत भारी है. दोनों देशों के बीच अब तक 13 मुकाबले खेले गए हैं. भारतीय टीम ने 10 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 3 मैच जीत सका है. भारत और पाकिस्तान दोनों ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच जीते हैं. भारत ने यूएई को तो पाकिस्तान ने ओमान को हराया था.भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे इस मैच को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चलती रही हैं. पहलगाम हमले के बाद इस मैच का बहिष्कार किए जाने की चर्चा थी, लेकिन अंतत: दोनों ही टीमें आमने-सामने हैं.

टीमें:

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान: साहिबज़ादा फरहान, सैम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेट कीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सूफियान मुकीम, अबरार अहमद.