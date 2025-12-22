Business Idea: 9 की मुर्गी, 90 खर्चा पर कमाई 9,000 तय है! जॉब छोड़ 15 लाख कमा रहा युवक, 25 हजार में घर से ही शुरू करें बिजनेस

Tiffin Service Business Idea: पता है! मेरे एक दोस्‍त ने सेल्‍स की चिकचिक वाली जॉब छोड़कर अपने घर से ही एक छोटा-सा बिजनेस शुरू किया है. वो खाना अच्‍छा बना लेता है और स्‍कूली दिनों से ही उसे खाने और खिलाने का शौक रहा है. जॉब ठीक-ठाक चल रही थी. अच्‍छी सेल्‍स के बावजूद कंपनी ने पैसे नहीं बढ़ाए तो उसने 3 महीने पहले जॉब छोड़ दी. बड़ी पूंजी थी नहीं. सो उसने अपना शौक याद आया. फिर क्‍या था, उसने बैंक खाते से 25 हजार निकाले और चल पड़ा मार्केट. 12-13 हजार उसने 2 गैस चूल्‍हे और बर्तन वगैरह पर खर्च किए और 10 हजार का आटा, दाल, चावल, सब्‍जी वगैरह ले आया. दिल्‍ली के न्‍यू अशोक नगर में 4-5 पीजी वालों से बात की और हो गई डील.

इस बात को 3 महीने हो गए और आज उसकी हर दिन की आमदनी 8 से 9 हजार रुपये है. वो बताता है कि सारे खर्चे-वर्चे काट कर महीने के डेढ़ लाख कहीं नहीं जाने वाले. कहां तो वो 60 हजार रुपये वाली जॉब कर रहा था, पर भाई ने हिम्‍मत दिखाई और आज 18 लाख रुपये सालाना कमाई कराने वाला बिजनेस चला रहा है.

आप समझे नहीं! अरे भई, टिफिन सर्विस (Tiffin Service) की बात कर रहा हूं, जो काम मुंबई में 'डब्‍बावाला' नाम से फेमस है. दिल्‍ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, नोएडा... किसी भी शहर में आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं.

टिफिन सर्विस या डब्‍बावाला बिजनेस?

दिल्‍ली-मुंबई जैसे बड़े शहर, पढ़ाई और नौकरी के लिए करोड़ों लोगों का आशियाना बना हुआ है. वहीं छोटे शहरों में भी लाखों युवाओं का यही हाल है. शिक्षण संस्‍थानों से लेकर दफ्तरों की दौड़ के बीच खुद से खाना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है. करोड़ों लोग पीजी (PG) में रहते हैं. बहुत सारे पीजी में खाने की व्‍यवस्‍था भी नहीं होती है. ऐसे में हर दिन होटल में खाना सही नहीं रहता और महंगा भी पड़ता है. ऐसे में उन्‍हें घर जैसे खाने की तलाश रहती है. बस आपने उनकी यही जरूरत पूरी करनी है.

कैसे शुरू करें टिफिन सर्विस का बिजनेस?

आपको सबसे पहले तो घर पर ही ज्‍यादा मात्रा में खाना बनाने का इंतजाम करना है. इसके लिए आपको बड़ा चूल्‍हा/ गैस स्‍टोव वगैरह लेना होगा. उत्तर पूर्व दिल्‍ली के एक इलाके में 'घर की रसोई' नाम से टिफिन सर्विस चलाने वाले आयुष बताते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले चूल्‍हे और बर्तनों का इंतजाम करना जरूरी होता है. खाना बनाने के लिए आप चाहें तो शुरुआत में 1-2 लोगों को काम पर रख सकते हैं. बाद में काम बढ़ने पर संख्‍या बढ़ा सकते हैं.

टिफिन सर्विस शुरू करने में कितनी पूंजी लगेगी?

न्‍यू अशोक नगर के एक ब्‍लॉक में अपना किचन चलाने वाले अमित भंडारी ने बताया कि उन्‍होंने जब शुरुआत की थी तो बर्तन वगैरह में 12 से 14 हजार रुपये लगे थे. उन्‍होंने पहले दोपहर के खाने से शुरुआत की थी. ऐसे में चावल, दाल रसद वगैरह 8 हजार रुपये का मंगवाया. 4,000 रुपये में एक टाइम का खाना बनाने के लिए ठेके पर रसोइये को रख लिया था. ऐसे में 25,000 रुपये से कम की पूंजी में ही ये बिजनेस शुरू हो जाता है.

9 की मुर्गी, 90 खर्चा वाली कहावत हम इसलिए इस्‍तेमाल कर रहे हैं, क्‍योंकि इस काम में शुरुआत में आपको जो सामान लगने हैं, वो तो फिक्‍स ही रहने वाला है, एक बार लगा दिया तो लंबा चलेगा. बाकी हर दिन आपको कच्‍चे माल का खर्च लगता रहेगा. एक महीने का खर्च जोड़ेंगे तो ये एकमुश्‍त पूंजी से काफी ज्‍यादा बैठेगी. हालांकि कमाई भी तो इसी पर तो होनी है.

किन बातों का ध्‍यान रखना जरूरी?

सबसे जरूरी है, खाने की क्‍वालिटी का ध्‍यान रखना. यही आपका प्‍लस प्‍वाइंट साबित होगा. दूसरी जरूरी बात है, समय का ध्‍यान रखना. ऑफिस कर्मियों के लिए ये बहुत मायने रखता है. पेमेंट मोड एक जरूरी पहलू है. आपको कैश के अलावा यूपीआई जैसे विकल्‍प खुले रखने होंगे. याद रखिए कि पहले ही दिन से कमाई हो, ये पक्‍का नहीं. किसी भी बिजनेस में संयम बहुत जरूरी है.

कहां-कहां दे सकते हैं सर्विस?

शुरुआत में आप आसपास के पीजी में जाकर संपर्क कर सकते हैं. खासतौर से उन PG में, जहां खाना इन्‍क्लूड नहीं होता है. कोई नई पीजी खुल रही हो तो आपके लिए बेहतर मौका है. इसके अलावा आप ऑफिस के कर्मचारियों या फिर कोचिंग सेंटर्स के छात्रों, कंपीटिटिव एग्‍जाम्‍स की तैयारी कर रहे युवाओं से संपर्क कर सकते हैं. आप अपना कोई पर्चा छपवाकर गली-मुहल्‍लों, सोसाइटीज वगैरह में चिपका सकते हैं या फिर अखबार के साथ बंटवा सकते हैं. जहां ऐसे युवाओं का जमावड़ा हो, वहां टारगेट कर सकते हैं.

