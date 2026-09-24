106 करोड़ में बिकी नई टीम, रोहित शर्मा की टी20 मुंबई लीग में हुआ बड़ा धमाका!

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने आगामी सीजन के लिए टी20 मुंबई लीग का विस्तार किया है. बुधवार को लीग में नौवीं फ्रेंचाइजी जोड़ी गई है, जो नवी मुंबई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी. फ्रेंचाइजी चलाने के अधिकार छह साल के लिए 106.88 करोड़ रुपये में 'एस्पेक्ट स्पोर्ट्स' को दिए गए हैं, जिसमें पहले सीजन के लिए 12.21 करोड़ रुपये शामिल हैं. यह लीग के विस्तार और लंबे समय के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है. नवी मुंबई फ्रेंचाइजी के जुड़ने से लीग का दायरा और बढ़ेगा, जिससे इस क्षेत्र के और खिलाड़ी प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल हो सकेंगे. इसके साथ ही, उभरती हुई प्रतिभाओं को ज्यादा पहचान मिलेगी और उन्हें ऊंचे स्तर पर अपना हुनर ​​दिखाने का मंच भी मिलेगा.

भारत को टी20 वर्ल्ड कप खिताब जिताने वाले रोहित शर्मा इस लीग का चेहरा हैं. टी20 मुंबई लीग के सफल 2026 संस्करण में सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, शार्दुल ठाकुर, सरफराज खान और तुषार देशपांडे जैसे कई ग्लोबल स्टार्स ने हिस्सा लिया, जिससे टूर्नामेंट का कद और आकर्षण बढ़ गया.

इस घोषणा पर टिप्पणी करते हुए, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने कहा, 'नवी मुंबई तक टी20 मुंबई लीग का विस्तार हमारी उस दूरदर्शिता में एक अहम पड़ाव है, जिसके तहत हम खेल को मुंबई के क्रिकेट इकोसिस्टम के हर कोने तक ले जाना चाहते हैं. नौवीं फ्रेंचाइजी के जुड़ने से न केवल लीग की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि उभरते हुए क्रिकेटरों को प्रतिस्पर्धी मंच पर अपना हुनर ​​दिखाने के ज्यादा मौके भी मिलेंगे. हम एस्पेक्ट स्पोर्ट्स का स्वागत करते हुए खुश हैं और लीग को और मजबूत बनाने तथा क्रिकेट की अगली पीढ़ी की प्रतिभाओं को निखारने के लिए मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित हैं.'

टी20 मुंबई लीग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन राजदीप गुप्ता ने कहा, 'नौवीं फ्रेंचाइजी का जुड़ना टी20 मुंबई लीग के विकास में एक अहम नया अध्याय है. आगे देखते हुए, फ्रेंचाइजी बेस का विस्तार लीग को एक मजबूत और टिकाऊ इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा, साथ ही खिलाड़ियों के विकास के लिए और मौके पैदा करेगा. इससे लीग को अपने स्टेकहोल्डर्स के लिए ज्यादा वैल्यू बनाने और पूरे क्षेत्र में दर्शकों के साथ जुड़ाव को और गहरा करने में भी मदद मिलेगी. एस्पेक्ट्स स्पोर्ट्स के आने और नवी मुंबई में विस्तार से हमारी नींव और मजबूत हुई है, क्योंकि हम इस लीग को एक बड़ी और लंबे समय तक चलने वाली स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं.'

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