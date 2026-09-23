तावड़े UP, माधव UK तो पूनिया को पंजाब की कमान; 36 राज्यों के लिए BJP प्रभारी-सह प्रभारी घोषित

भारतीय जनता पार्टी ने 36 राज्यों के लिए प्रभारी और सह-प्रभारी के नाम की घोषणा कर दी है. इस लिस्ट वो पांच राज्य भी शामिल हैं, जहां आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होना है. विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश, राम माधव को उत्तराखंड तो सतीश पूनिया को पंजाब की कमान दी गई है. तीनों नेताओं को यूपी, यूके और पंजाब में प्रभारी बनाया गया है. इसके अलावा 33 अन्य राज्यों के लिए भी BJP प्रभारी और सह प्रभारी के नाम की घोषणा की गई है.
बीजेपी प्रभारी, सह-प्रभारी लिस्ट
अंडमान-निकोबार: प्रभारी- जय प्रकाश
अरुणाचल प्रदेश: प्रभारी- डॉ. देवेश कुमार
आंध्र प्रदेश: प्रभारी- डॉ. अरविंद भदौरिया
सह-प्रभारी- वनथी श्रीनिवासन
असम: प्रभारी- मंगल पांडे
सह-प्रभारी- फांग्नोन कोन्याक और मनोज टिग्गा
बिहार: प्रभारी- हरीश द्विवेद्वी
सह-प्रभारी- संगीता यादव, रोहन गुप्ता
चंडीगढ़: प्रभारी- महेंद्र पांडे
छत्तीसगढ़: प्रभारी- स्मृति ईरानी,
सह प्रभारी- सिद्धार्थ शंभू
दादरा नगर हवेली और दमन-दीव: प्रभारी- वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी
दिल्ली: प्रभारी- विनय सहस्त्रबुद्धे
सह प्रभारी- जामयांग त्सेरिंग नामग्याल और दर्शनाबेन जरदोश
गोवाः प्रभारी- भारती प्रवीण पवार
सह प्रभारी- अनिल एंटनी
गुजरातः प्रभारी- तरुण चुघ
सह प्रभारी- अजय महावर और गोमती साई
हरियाणा- प्रभारी- स्मृति ईरानी
सह प्रभारी- डॉ. भोला सिंह
हिमाचल प्रदेशः प्रभारी- श्रीकांत शर्मा
सह-प्रभारी- दर्शाना सिंह
जम्मू-कश्मीरः प्रभारी- सतीश पूनिया
सह-प्रभारी- रीना कश्यप
झारखंडः प्रभारी- गजेंद्र पटेल, सह-प्रभारी- निवेदिता सिंह
कर्नाटकः प्रभारी- हरीश द्विवेद्वी
सह प्रभारी- कसम वेंकटेश्वरलू
केरलमः प्रभारी- एम. नागराजा
सह-प्रभारी- एम. वेंकटेशन
लद्दाख- प्रभारी- राजकुमार भाटिया
लक्षद्वीप- प्रभारी- जॉर्ज कुरियन
महाराष्ट्र
प्रभारी: बैजयंत जय पांडा
सह प्रभारी: असमत मालवीय, सदानंद शेट तनावाडे, कमलजीत सहरावत
मणिपुर
प्रभारी: डॉ. राजदीप रॉय
मेघालय
प्रभारी: कनाद पुरकायस्थ
सह प्रभारी: डॉ. नुमल मोमिन
मिजोरम
प्रभारी: डॉ. भगवत कराड
नगालैंड
प्रभारी: अनिल एंटनी
ओडिशा
प्रभारी: डी. पुरंदेश्वरी
सह प्रभारी: डॉ. स्वदेश सिंह
पुदुचेरी
प्रभारी: के. सुरेंद्रन
पंजाब
प्रभारी: डॉ. सतीश पूनिया
सह प्रभारी: वीरेंद्र सचदेवा, डॉ. अलका गुर्जर
राजस्थान
प्रभारी: संजय भाटिया
सह प्रभारी: कविता पार्टीदार, कुलजीत चहल
सिक्किम
प्रभारी: राजू बिस्ता
तमिलनाडु
प्रभारी: राम माधव
सह प्रभारी: निर्मल कुमार सुराणा, डी. के. अरुण
मध्य प्रदेश
प्रभारी: बिप्लब कुमार देब
सह प्रभारी: रेखा वर्मा
तेलंगाना
प्रभारी: सुनील बंसल
सह प्रभारी: अभय पाटिल, रेखा शर्मा
त्रिपुरा
प्रभारी: मृगांका देव बर्मन
उत्तर प्रदेश
प्रभारी: विनोद तावड़े
सह प्रभारी: जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, डॉ. प्रदीप वर्मा, अनंत ओझा
उत्तराखंड
प्रभारी: राम माधव
सह प्रभारी: अरविंद मेनन, बांसुरी स्वराज
पश्चिम बंगाल
प्रभारी: सुनील बंसल
सह प्रभारी: लाल सिंह आर्य, राजेंद्र सिंह (बिहार), पिंकी कुशवाहा (बिहार)
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