T20 World Cup 2026: नेपाल और ओमान ने टी20 विश्व कप 2026 में जगह बनाई

Nepal and Oman secure spots in ICC Men’s T20 World Cup 2026: नेपाल और ओमान ने एशिया/पूर्वी एशिया-प्रशांत क्वालीफायर से आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में अपनी जगह बना ली है.

  • नेपाल और ओमान ने एशिया/पूर्वी एशिया-प्रशांत क्वालीफायर से 2026 टी20 विश्व कप के लिए जगह पक्की कर ली है.
  • नेपाल ने सुपर सिक्स में दो अंक हासिल कर यूएई और कतर के खिलाफ अंतिम गेंद तक रोमांचक मुकाबले जीते.
  • संदीप लामिछाने के पांच विकेटों की मदद से नेपाल ने कतर को दस रनों से हराकर क्वालीफाई किया.
नेपाल और ओमान ने एशिया/पूर्वी एशिया-प्रशांत क्वालीफायर से आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में अपनी जगह बना ली है. यूएई की समोआ पर जीत के साथ ही नेपाल और ओमान की विश्व कप में जगह सुनिश्चित हो गई. नेपाल और ओमान का अंक तालिका में टॉप-3 में रहना तय है, ऐसे में दोनों टीमों ने जगह बना ली है. ग्रुप चरण में अपराजित नेपाल ने सुपर सिक्स में दो अंक हासिल किए और यूएई और कतर के खिलाफ दो अंतिम गेंद वाले रोमांचक मुकाबले जीते. 

एक दिन बाद, रोहित पौडेल की टीम ने एक और शानदार प्रदर्शन किया. 148 रनों का बचाव करते हुए, नेपाल मुकाबले से बाहर लग रहा था क्योंकि कतर 12 ओवर में 97/1 पर पहुंच गया था, लेकिन संदीप लामिछाने के 5-18 के शानदार स्पेल ने कहानी पलट दी. लेग स्पिनर की धारदार गेंदबाजी ने कतर को 10 रनों से हरा दिया, जिससे नेपाल को एक यादगार जीत मिली और 2026 टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया.

ओमान ने नेपाल की निरंतरता को दोहराया, सुपर सिक्स चरण में भी दो अंक हासिल किए. उन्होंने कतर के खिलाफ 172 रनों का आराम से बचाव किया और फिर यूएई के खिलाफ एक कड़ा मुकाबला जीता. इस बीच, समोआ पर शानदार जीत के बाद यूएई अंतिम क्वालीफिकेशन स्थान के लिए दावेदारी में बना हुआ है, जिससे उसे 16 अक्टूबर को जापान के खिलाफ एक अहम मुकाबले में जगह बनाने में मदद मिलेगी. 

अमीराती टीम फिलहाल तीसरे स्थान पर है, जबकि कतर के पास अभी भी एक मौका है. उसे समोआ को हराना होगा, अन्य परिणामों की उम्मीद करनी होगी, और नेट रन रेट के आधार पर प्रतियोगिता में आगे निकलना होगा. ग्रुप चरण में पापुआ न्यू गिनी को हराने के बावजूद, समोआ लगातार हार के बाद बाहर हो गया है. कतर और समोआ अभी भी गणितीय रूप से एक मौके पर हैं. हालांकि उन्हें अपने पक्ष में जाने के लिए अन्य परिणामों की आवश्यकता है.

India, Cricket, Nepal, Oman
