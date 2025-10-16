मिलिए भारत के 'क्रेडिट कार्ड किंग' से, इनकी कमाई का जरिया हैं ये कार्ड! जानिए क्या है Trick

Manish Dhameja credit cards: कभी सोचा है कोई इंसान 1,638 क्रेडिट कार्ड्स रख सकता है? सुनने में मज़ाक लगता है, लेकिन यही सच है. कानपुर के मनीष धमेजा के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा वैलिड क्रेडिट कार्ड्स हैं और इसी वजह से उनका नाम Guinness World Records में दर्ज हुआ है, लेकिन असली दिलचस्प बात ये है कि मनीष इन कार्ड्स का इस्तेमाल सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं करते…बल्कि कमाई (financial planning) करने के लिए करते हैं.

खर्च नहीं, कमाई का जरिया हैं कार्ड्स (Guinness World Record India)

मनीष धमेजा ने बताया कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड्स (credit card rewards) को 'पैसे उड़ाने का नहीं, कमाने का तरीका' बना लिया. वो हर कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक, एयर माइल्स, होटल वाउचर, मूवी टिकट और फ्यूल डिस्काउंट्स का पूरा फायदा उठाते हैं. उन्होंने सालों की मेहनत से ऐसा सिस्टम बना लिया है कि वो किसी भी कार्ड पर कर्ज में नहीं फंसे, बल्कि सभी को जीरो डेब्ट (zero debt lifestyle) में रखते हैं, यानी कार्ड्स से खर्च भी और साथ में कमाई भी.

नोटबंदी के वक्त भी नहीं हुआ कोई टेंशन (credit card earning tricks)

मनीष को आज भी 8 नवंबर 2016 का दिन याद है...जब नोटबंदी हुई थी. उस वक्त पूरे देश में अफरा-तफरी थी, लेकिन मनीष बिल्कुल शांत थे. वो बताते हैं कि, लोग बैंकों के बाहर लाइन में लगे थे और मैं बस अपने क्रेडिट कार्ड से डिजिटल ट्रांजैक्शन (Guinness World Record for holding maximum number of credit card) कर रहा था. उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि कार्ड्स मेरे लिए कितना बड़ा वरदान हैं.

टेक्नोलॉजी और समझदारी से बनी असाधारण कहानी (credit card reward points)

मनीष ने CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर से BCA, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से MCA और IGNOU से Master of Social Work किया है. उनकी कहानी बताती है कि अगर इंसान टेक्नोलॉजी और फाइनेंस को समझदारी से प्लान करे, तो आम चीजें भी extraordinary success story बन सकती हैं.

