Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 16 October 2025: तुला की होगी तरक्की तो कुंभ को मिलेगा मनचाहा लाभ, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 16 October 2025: आज गुरुवार के दिन चंद्रमा कर्क राशि में है, जिसके कारण आज तुला और कुंभ राशि के किस्मत के सितारे चमकते नजर आएंगे. आज तुला राशि को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और उनकी तरक्की के योग बनेंगे तो वहीं कुंभ राशि के जातकों को कारोबार में शुभता और लाभ की प्राप्ति होगी. आज करियर से लेकर कारोबार तक के लिए कैसा रहेगा आपका दिन? घर-परिवार के सदस्यों का कितना मिलेगा सहयोग? किन चीजों की सावधानी रखने से दिन शुभ और लाभप्रद हो सकता है? जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज 16 अक्टूबर 2025, गुरुवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

चंद्रमा आज 16 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज संभलकर कदम रखने की जरूरत है. आसपास रहने वाले लोगों से विवाद हो सकता है. शारीरिक और मानसिक रूप से आप चिंता का अनुभव करेंगे. अनिद्रा के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. बौद्धिक चर्चा से आनंद प्राप्त हो सकता है, परंतु आज ऐसी चर्चा से दूर ही रहें. आज यात्रा को टालें. कार्यस्थल पर आपके सभी काम पूरे होने में दिक्कत रहेगी. आज वहीं काम करें, जो आप पूरा कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकता है.



वृषभ (Taurus)

चंद्रमा आज 16 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. भावनाओं के बंधन में बंध जाने का अनुभव आपको होगा. आपके काम दिन में पूरे हो जाएंगे. भाई-बहनों से लाभ होगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुशी का अनुभव करेंगे. आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है. दोपहर के बाद स्थिति थोड़ी प्रतिकूल हो सकती है. धन का खर्च अधिक होगा. किसी काम के पूरा नहीं होने से अपयश मिलेगा. आज का दिन आप को धैर्य के साथ निकालना चाहिए.



मिथुन (Gemini)

चंद्रमा आज 16 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आज सुबह आपका मन क्रोधित रहेगा. शारीरिक रूप से अस्वस्थ और मानसिक रूप से चिंता का अनुभव होगा. इस कारण आपका मन किसी कार्य में नहीं लगेगा. व्यर्थ धन खर्च होगा. विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे. दोपहर के बाद किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. आर्थिक लाभ भी होगा. भाई-बंधुओं के साथ प्रेम बढे़गा. भाग्यवृद्धि के अवसर मिलेंगे. काम की सफलता से आपका उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा आज 16 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज का आपका दिन खुशी और आनंद के साथ गुजरेगा. आप कुछ अधिक ही संवेदनशील रहेंगे. आपकी कोई चिंता दूर हो सकती है. स्नेहीजन और मित्रों से मुलाकात सुखद रहेगी. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. हालांकि आप वाणी पर संयम रखें. शाम में किसी तरह के नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं. इस दौरान ध्यान या मनपसंद म्यूजिक से अपने आपको स्थिर रखने की कोशिश कर सकते हैं. गुस्से पर संयम रखें. स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

